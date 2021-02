Cádiz del Choco Lozano buscará sumar ante un goleado Barcelona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Cádiz del hondureño Choco Lozano que no ha podido ganar sus últimos cuatro encuentros en España, tendrá una dura visita en el Camp Nou cuando enfrente al Barcelona por la jornada 24.



Lo que inició como de ensueño al inicio del torneo para el equipo Amarillo, ahora vive momentos críticos al no poder sumar en las últimas jornadas.



Por otra parte, el delantero hondureño no ha podido anotar desde el diez de enero de este año. En ese encuentro marcó uno de los tantos en la victoria de 3-1 ante el Deportivo Alavés.



Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, habló sobre el nivel que llega su equipo tras la paliza en la Champions. "Es verdad que después de una derrota es bueno tener otro partido para demostrar que podemos sacar un buen resultado. Hay que seguir. Tenemos una buena trayectoria. Tenemos ambición. Sabemos lo que nos pasó y hay que reaccionar".



Mientras que Álvaro Cervera, DT del Cádiz, sabe que no la tendrá fácil en el Camp Nou. "Parece que estamos en otro nivel. El Barça, para nuestro nivel, es un equipo que tiene la confianza de poder ganar fácil y de que el partido será más cómodo de los que han tenido", sentenció.



El duelo entre el Barcelona y el Cádiz por la jornada 24 en España, será este domingo a las 7:00 de la mañana, hora de Honduras.