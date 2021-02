Ana Paola Hall llega el domingo para destrabar la crisis en el CNE

Alvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al haber asumido la Presidencia por ley del Consejo Nacional Electoral (CNE) hace una semana y por considerarla principal responsable de la crisis interna en esta institución, el Congreso Nacional analiza solicitar una evaluación psicológica de la abogada Rixi Moncada.

Una fuente ligada a la junta directiva del órgano unicameral confirmó a EL HERALDO que ante las acciones de autoritarismo y dilación que la representante de Libertad y Refundación (Libre) le ha dado a las reuniones de pleno en el ente colegiado para resolver temas sensibles demuestra que no está facultada para desempeñar el cargo.

Aunque la consejera convocó a continuar con el encuentro extraordinario del CNE lo volvió a aplazar para mañana, alegando que la abogada Ana Paola Hall -quien ostenta la Presidencia del órgano electoral- no tendrá excusa para presentarse a esa sesión en la que se someterá a votación la propuesta de los conteos municipales al igual que departamentales para los comicios primarios e internos.

Moncada informó en su cuenta de Twitter que la incapacidad médica por enfermedad de la consejera presidenta le abarca hasta hoy de conformidad con la certificación emitida por el doctor Carlos Ochoa. A través de una conferencia de prensa, el secretario del CNE, Alejandro Martínez, anunció la presencia de Ana Paola Hall en la reunión de este domingo y aseguró que será ella la que hará la convocatoria legal, previo a acuerdos con los demás consejeros propietarios para definir la hora.

A 22 días para las votaciones del segundo domingo de marzo falta por definirse la descentralización o no de los resultados electorales, la reglamentación del censo electoral, incluyendo si las credenciales de los miembros de las Mesas Electorales Receptoras (MER) irán con nombre, apellido y su número de identidad.

De acuerdo con analistas consultados por EL HERALDO la problemática del Consejo Nacional Electoral no solo recae en la delegada del partido de izquierda, sino en todas sus autoridades que obedecen a intereses políticos y buscan mantener las malas prácticas que no contribuyen a la transparencia ni al bienestar democrático.

Llegar a acuerdos

“Por el país durante meses se ha mediado entre dos posturas radicalmente opuestas. Tratándose de primarias de tres partidos, lo más sano para el proceso es llegar a acuerdos”, escribió Hall en sus redes sociales.

Añadió que “conteos con base en actas municipales y departamentales se analizó como opción ilustrativa y referencial, no excluye conteo definitivo y oficial de todas las actas a cargo del CNE. Procuramos conciliar: confianza se logra con consensos, no con intransigencia de posturas opuestas. Son primarias de partidos políticos”.

Avances y retrasos

Por otro lado, Martínez mencionó que “tenemos la impresión del 95% de las papeletas, tenemos el atraso en algunas papeletas por asuntos de impugnaciones o que han querido inhabilitar a ciertos precandidatos, lo cual se está resolviendo y este fin de semana pasaría a imprenta”.

A un costo de casi nueve millones de lempiras se ordenó ayer a las imprentas iniciar con el tiraje de los instructivos para capacitar a miembros MER, mismos que serán entregados por lotes, precisó.

El funcionario indicó que “el tema de la radiofrecuencia, vino desde Colombia, fue desaduanada ayer y ya está en las imprentas”. Si bien estaba previsto culminar el 22 de febrero con la impresión de 28.3 millones de papeletas electorales, admitió que este proceso se demorará unos días más, pero no implica que repercutirá en el cronograma definido por el CNE.

El profesional del Derecho puntualizó que ya se adquirieron los kits que irán en las maletas electorales, mientras que técnicos están preparando el sistema de escrutinio como también la divulgación de resultados, mismos que estarían listos en los días siguientes.

En relación a la observación electoral, se ha invitado a 48 representantes de diferentes organismos de la región, pero solo más de 20 de ellos han confirmado su asistencia procedentes de 15 países, resaltó. Martínez estimó que se tendrán 4,000 observadores nacionales para la fiesta cívica del próximo 14 de marzo.