Cancelan juego entre Real Sociedad y Lobos por amenazas

El equipo tocoeño no podrá jugar en su sede debido a las amenazas que ha realizado su presidente Ricardo Elencoof a los árbitros.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El encuentro que disputaría la Real Sociedad ante los Lobos UNPFM en la segunda jornada del Clausura, ha sido cancelado por la Liga Nacional de Honduras ante amenazas a los árbitros.



Los tocapitos se han negado a ser nombrados para el juego que estaba programado a las 3:00 de la tarde del sábado 20 de febrero, en el estadio Francisco Martínez Durón de la ciudad de Tocoa.



Los jueces argumentan que han sido objeto de serias amenazas por parte del presidente de la Real Sociedad, Ricardo Elencoff.

LEA: Honduras: Así se va a jugar la jornada 2 del Torneo Clausura



El acta arbitral del juego entre semana, ante el Real de Minas, reveló que el presidente del club tocoeño se dirigió a los camerinos con palabras mayores y golpeando todo a su paso al grupo de silbantes que dirigió el juego. Así lo ratificó Armando Castro en el documento.



La Liga Nacional de Honduras, junto con la Federación de Fútbol de Honduras, tomaron la decisión de cancelar el juego notificando a su vez al Colegio de Árbitros.



El equipo universitario tendrá que cancelar su viaje a la ciudad de Tocoa y esperar que determinación tomarán las autoridades en los próximos días.

LEA TAMBIÉN: Torneo Clausura: Sinager no autorizará el regreso de la afición a los estadios



Wilfredo Guzman, presidente de la Liga Nacional de Honduras, manifestó que procederá de manera legal contra Ricardo Elencoff y así evitar este tipo de incidentes. "Manejamos todo con la cabeza fría porque si no lo hacemos así no hay buenos resultados", puntualizó.