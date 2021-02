¡Milagro! Natti Natasha revela que tiene un embarazo de seis meses

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Natti Natasha sorprendió a sus fans el jueves en la ceremonia del Premio Lo Nuestro anunciando un embarazo de seis meses que, según dio a entender, logró luego de mucho esfuerzo.



“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, dijo la cantante dominicana al recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”.

Casi 'imposible'

“Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses, la comparto con ustedes”, expresó la intérprete de éxitos como “Sin pijama” y “Criminal” con una gran sonrisa.



Agregó que ahora tiene que trabajar más que nunca por su bebé, cuyo sexo no reveló, y expresó su amor por su prometido, Rafael “Raphy” Pina, quien le besó la barriga antes de que ella subiera al escenario.

Para la ceremonia del jueves, Natti Natasha lució un traje blanco que dejaba al descubierto su vientre. Poco antes había aparecido en un segmento pregrabado con Prince Royce en el que reveló la buena nueva.



El Premio Lo Nuestro incluyó actuaciones en vivo y otras pregrabadas debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.