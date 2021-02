Conoce la lista de ganadores de Premios Lo Nuestro 2021

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Premio Lo Nuestro 2021 se celebró de una forma atípica debido a las restricciones establecidas por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que los artistas fueran galardonados a lo grande.

A continuación, la lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2021, que se entregaron anoche en Miami.

General

Artista Premio Lo Nuestro del año: Bad Bunny

Álbum del año: “YHLQMDLG”, Bad Bunny



Canción del año: “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj



Artista revelación femenino: Nicki Nicole



Artista revelación masculino: Camilo



Remix del año: “La jeepeta (remix)” - Nio García, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka



Colaboración “crossover” del año: “Un día (One Day)” - J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy



Video del año: “TKN”, Rosalía y Travis Scott

Género Pop

Artista del año - pop: Camilo



Canción del año - pop: “ADMV”, Maluma



Colaboración del año - pop: “Si me dices que sí”, Reik, Farruko y Camilo



Grupo o dúo del año - pop: CNCO



Álbum del año - pop: “Por primera vez”, Camilo



Canción del año - pop/balada: “ADMV”, Maluma

Género Urbano

Artista femenino del año - urbano: Karol G



Artista masculino del año - urbano: Bad Bunny



Canción del año - urbano: “La difícil”, Bad Bunny



Colaboración del año - urbano: “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj



Álbum del año - urbano: “YHLQMDLG”, Bad Bunny



Canción del año - urbano/pop: “Si me dices que sí”, Reik, Farruko y Camilo



Canción del año - urbano/trap: “Vete”, Bad Bunny

Tropical

Artista del año - tropical: Romeo Santos



Canción del año - tropical: “La mejor versión de mí”, Natti Natasha y Romeo Santos



Colaboración del año - tropical: “Nuestro amor”, Alex Bueno y Romeo Santos

Regional Mexicano

Artista del año - regional mexicano: Christian Nodal



Canción del año - regional mexicano: “Yo ya no vuelvo contigo (en vivo)”, Lenin Ramírez con Grupo Firme



Colaboración del año - regional mexicano: “Yo ya no vuelvo contigo (en vivo)”, Lenin Ramírez con Grupo Firme



Grupo o dúo del año - regional mexicano: Grupo Firme



Canción sierreña del año - regional mexicano: “El güero”, Marca MP



Canción banda del año - regional mexicano: “Yo ya no vuelvo contigo (en vivo)”, Lenin Ramírez con Grupo Firme

Canción norteña del año - regional mexicano: “El envidioso” - Los Dos Carnales



Canción mariachi/ranchera del año - regional mexicano: “Se me olvidó”, Christian Nodal



Canción cumbia del año - regional mexicano: “Tú y yo”, Raymix y Paulina Rubio



Álbum del año - regional mexicano: “En vivo desde Anaheim, CA”, Grupo Firme

Previamente anunciados



Premio a la Trayectoria: Gloria Trevi



Premio a la Excelencia: Wisin



Premio al Legado Musical: Los Ángeles Azules