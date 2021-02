Olimpia y Marathón jugarán la Champions en Honduras con el uso del VAR  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Mejía, secretario de la Fenafuth, confirmó que comenzará a implementarse el Video-arbitraje (VAR) en los juegos de la Concacaf League cuando Olimpia reciba al América de México y el Marathón al Portland de la MLS.



“Recibimos una circular, la leí pero no me acuerdo el contenido, no le podría asegurar. Pero sí, si habrá VAR en Tegucigalpa y San Pedro Sula para los partidos de la Concacaf porque la Concacaf lo está implementando”, contó Mejía.



Duelos

El primer partido que se jugará en esta Champions será en Honduras con el duelo Marathón vs Portland Timbers el 6 de abril. Olimpia jugará el miércoles 7 de abril frente al América de México en el Nacional de Tegucigalpa.



Esta confederación es de las pocas en el mundo donde todavía no se usa esa tecnología para los partidos de clubes o selecciones, sin embargo, la UEFA y CONMEBOL desde hace varios años lo implementaron.



De los países del área solamente Estados Unidos con la MLS y México en la Liga MX hacen uso del sistema Video-arbitraje.

