Juan Ángel López: El país debe vencer las tentaciones y ayunar de la politiquería

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, Juan Ángel López, compartió reflexiones sobre el tiempo de Cuaresma con EL HERALDO.

¿Qué debemos ayunar los hondureños?

El ayuno que Dios quiere es que seamos realmente hermanos y ayudarnos. También debemos ayunar de la politiquería porque esa no alimenta a nadie, esa no es una dieta balanceada, ya que obstruye la mente y el corazón de todo mundo. Ojalá tengamos una política que ayude al bien común, si fuera así no tendríamos necesidad de ayunar de ella.

¿De las cenizas podemos resurgir como país?

La ceniza es un punto de partida, nos dice de dónde venimos, pero no para dónde vamos. Esta pandemia nos ha recordado que no somos superhombres. Comenzamos con ceniza, pero no olvidemos a dónde vamos.

¿Así como Jesús fue tentado por el demonio, también Honduras está siendo tentada?

El diablo ofrece poder, en Honduras hay muchos que están tentados por la búsqueda del poder. Tenemos que responder como Jesús. La tentación no es pecado, es una oportunidad para optar por Dios.

Honduras tiene que vencer todas las tentaciones como la falta de transparencia, la falta de solidaridad y la corrupción.

