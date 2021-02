Nasry "Tito" Asfura: “No tengo nada que esconder”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “No tengo pena de nada, no tengo absolutamente nada que esconder”, afirmó el presidenciable nacionalista Nasry Asfura, investigado por el supuesto desvío de unos 28 millones de lempiras de fondos públicos.

El político del partido en el poder, se preguntó por qué se están presentando estas acusaciones a pocas semanas de las elecciones primarias.

LEA: Uferco tiene vía libre para acusar a Nasry "Tito" Asfura, alcalde de Tegucigalpa

“El que cree en mí, el que me conoce, fórmese las ideas de lo que le estoy diciendo. No tengo pena de nada, yo miro directamente a la gente a la cara y a los ojos, no tengo absolutamente nada que esconder”, refirió el aspirante presidencial conocido como “Papi a la orden” en declaraciones a HCH.

Aseguró que “un cinco no lo he tocado de los fondos públicos, más bien hago un esfuerzo con lo personal” en las obras que impulsa.

ADEMÁS: Honduras perdió 41 millones de lempiras en medicinas vencidas entre 2018 y 2020

Dijo que de presentarse el requerimiento fiscal, como lo anunció el Ministerio Público, se defenderá para “demostrar que están equivocados, que no es así como lo están planteando”.

Dijo que su candidatura sigue firme y que seguirá trabajando por la gente.