Cámara de Comercio cierra triaje de Expocentro y Copeco se pronuncia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A partir de la tarde del martes 16 de febrero el triaje instalado en Expocentro de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cerró operaciones.

La decisión causó molestia entre la población que a diario acudía a recibir atención médica y además la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) lamentó a través de Twitter que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) diera la orden.

"Lamentamos profundamente la forma en cómo Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, cerró el Centro de Triaje de Expocentro, dejando sin atención médica a un promedio de 200 paciente diarios. Eso pone en riesgo muchas vidas", manifestaron autoridades de Copeco.



"En este tiempo de crisis sanitaria debemos ser solidarios todos y el fin primordial debería ser salvar vidas", agregaron en otro tuit.

Horas después se conoció que este triaje sería trasladado al Instituto Politécnico Centroamericano (IPC), cerca de las instalaciones de Copeco en la zona norte.

Actualmente San Pedro Sula tiene habilitados tres triajes que alivian el colapso hospitalario provocado por la pandemia. Las personas con síntomas de covid-19 pueden acudir al triaje del Colegio de Ingenieros, al del Infop y al del CCIC.



Cabe resaltar que la Cámara de Comercio y el Gobierno de Honduras habían firmado un contrato que finalizó en octubre de 2020 y que no fue renovado porque no hubo consensos sobre el precio del alquiler.

