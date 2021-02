Honduras: Corrientes no le harán caso al Consejo Nacional Electoral

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las corrientes que no quieren presentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los listados de delegados de mesas con nombre y apellidos rechazaron el nuevo plazo otorgado por el organismo colegiado bajo el argumento de que es ilegal.

“Hasta el momento nuestra posición es la misma, no la presentaremos pues está fuera de la ley”, dijo Luis Zelaya, presidenciable del movimiento liberal Recuperar Honduras.

“Es ilegal, no está establecido en la ley como obligatorio y no es un acto de transparencia como lo quieren hacer ver, es un acto para saber quiénes son nuestros delegados y comprarlos, intimidarlos, manipularlos”, afirmó, por su parte, Octavio Pineda, de la misma corriente de Zelaya.



Darío Banegas, el otro presidenciable del Partido Liberal, dijo que no mandará los listados con nombre y apellidos porque “no es legal”. Mientras, el líder de La Nueva Corriente del partido Libre, Carlos Eduardo Reina, dijo que este jueves tomará la decisión en reunión con coordinadores en Siguatepeque.



El CNE amplió el plazo para el 22 de febrero para que manden los listados, de lo contrario se quedarán sin credenciales.

