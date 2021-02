Conteo municipal y departamental desata crisis en Consejo Nacional Electoral

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminará este jueves o se acentuará cuando se someta a votación la propuesta de establecer un conteo municipal y departamental en las elecciones primarias que servirá como ensayo para las generales.

La confrontación que tienen los representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, y del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, tiene su origen en la presión que están recibiendo de las cúpulas de sus partidos de no ceder en nada.

Fuentes consultadas por EL HERALDO revelaron que la pretensión del partido de izquierda es repetir el escrutinio municipal en las elecciones generales para debilitar el plan nacionalista de continuar en el poder.

La incorporación del suplente democristiano Flavio Nájera en las sesiones de pleno —debido a la ausencia de la liberal Ana Paola Hall— no le genera confianza en la votación a la presidenta interina Rixi Moncada por la estrecha relación que tiene la DC con el Partido Nacional.

Por eso la presidenta interina anunció que la reunión para resolver el escrutinio municipal será el jueves, cuando ya esté reincorporada la consejera Hall, quien, según Moncada, está a favor de este ensayo generador de la crisis en el organismo colegiado.

Si la reunión es antes del jueves la votación será dos a uno en contra del escrutinio municipal y si es este jueves (ya con Hall reintegrada) el resultado será dos a uno a favor de que se realice, según un allegado al ente colegiado. El trasfondo de todo son los intereses partidarios.

“En el Consejo no estoy sola... no me voy a dejar llevar por el dos a uno”, dijo Moncada.

El consejero Aguirre exigió “de manera urgente” que se reanude la sesión y en seguida posteó: “Es impostergable que el Pleno se reúna y resuelva”.

El Partido Nacional asegura que los conteos municipales y departamentales no están estipulados en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

