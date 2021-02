Aseguran que Tekashi 6ix9ine es un "ser humano horrible"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El director de un documental sobre Tekashi 6ix9ine causó controversia al tildar al famoso rapero como un "ser humano verdaderamente horrible".



Karam Gill, que dirigió la serie de tres partes llamada: Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine, dijo que las entrevistas utilizadas en el proyecto son de cintas inéditas adquiridas por su equipo de producción.



"Creo que los espectadores se sorprenderán al darse cuenta de lo hipercalculado que es", dijo Gill durante una entrevista a Page Six.

“Tekashi fue alguien que nunca hizo nada en línea por accidente. Cada clic, palabra y acción en línea se diseñó con cuidado para provocar una reacción", comentó.



Aunque al principio Karam no quiso hacer el proyecto por considerar a Tekashi como un "individuo tóxico en nuestra cultura", decidió hacer el proyecto para resaltar el contexto más amplio de su ascenso a la fama.

Afirmó: “Vivimos en la era de las celebridades fabricadas, donde las personas pueden crear personajes en línea no auténticos y alcanzar la fama sin ningún talento o moral. La historia de Tekashi es exactamente eso: es alguien que se dio cuenta del poder de tener su propia plataforma ”.



Por su parte, el abogado del rapero que estuvo en prisión, Lance Lazzaro, aseguró que el talento de Danny (Tekashi) habla por sí solo y que él es un buen ser humano.



“Daniel Hernández nunca fue entrevistado para [la docuserie] y nunca participó. Es interesante y casi increíble sin haber conocido nunca a la persona... cómo lo caracteriza [el director]”, agregó.

“Es difícil de comprender. Nadie puede comentar sobre su talento... y cómo lo caracterizó cuando nunca conoció a la persona", comentó.