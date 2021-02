Danna Paola fue drogada durante una cena en Madrid

MADRID, ESPAÑA.- La cantante y actriz mexicana Danna Paola vivió un momento horrendo mientras residía en Madrid, España, para grabar la serie Élite de Netflix.



Durante una entrevista con Yordi Rosaldo confesó que fue drogada por tres desconocidos y que no recuerda cómo llegó a su casa y luego al hospital.



Todo ocurrió cuando salió a cenar con un amigo que la llegó a visitar desde México. En el restaurante ambos conversaron con tres hombres latinos que colocaron algo en su bebida para intentar abusarla.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, le contó a Rosaldo.





Afortunadamente la artista logró llegar a su casa con ayuda de su amigo, pero poco tiempo después fue ingresada al hospital aunque relató que no hubo mayor complicación al respecto.



“Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”, finalizó.