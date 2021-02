Honduras, entre los países peor evaluados en el manejo de la pandemia en Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó este lunes su informe "Medición de la eficacia y transparencia en Centroamérica: ¿cómo utilizaron los recursos públicos los Estados para contrarrestar el covid-19?".



En el documento se refleja que Honduras fue el segundo país con el presupuesto más alto invertido en la pandemia, con 3,762.53 millones dólares, solo después de El Salvador, con 4,116.80 millones.

En el otro extremo de la tabla se sitúa Costa Rica, quien fue el que menos invirtió durante los últimos meses, pues solo se registra un gasto de 1,390.12 millones de dólares.

¿Inversión o gasto innecesario?

Entre los elementos analizados se encuentran las compras realizadas por los Estados durante la crisis sanitaria, como la adquisición de mascarillas y ventiladores, donde los resultados van más allá de las cifras de gastos, pues también se valoró la utilidad y calidad de los insumos.



Para el caso, en la compra de mascarillas KN-95 Honduras se encuentra en la mitad del grupo, es decir, no fue el país que más caras las compró, pero tampoco el que más barato las obtuvo. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, Honduras fue el que más caro las obtuvo, pues pagó un costo de 0.90 centavos de dólar, mientras que en los demás países su costo fue menor a 0.54 centavos.

Una situación similar a las mascarillas KN-95 ocurrió con los ventiladores mecánicos, pues mientras países como Panamá y El Salvador pagaron 38,624.65 y 34,700.00 dólares respectivamente, Honduras los adquirió a menor precio: 31,249.96 dólares.



Sin embargo, el informe destaca que aunque el costo sea menor, no significa que hubo un buen manejo de recursos, pues en el caso de Honduras, los médicos han denunciado que los ventiladores ni siquiera fueron los apropiados para el tratamiento del covid-19 y por ello muchos no fueron puestos en operación.



Uno de los ejemplos a los que recurre el CNA sobre presupuestos mal ejecutados es la compra de los siete hospitales móviles, pues afirma que: "Honduras invirtió más de mil millones de lempiras en supuestos hospitales móviles que aún no se encuentran cumpliendo su función de manera óptima, mascarillas que no eran adecuadas para uso médico y ventiladores mecánicos que no llegaron a cumplir la demanda de emergencia".

Mayores contagios no son equivalentes a menos recuperados

El CNA también comparó las cifras de contagios, muertes y recuperaciones del covid-19 en la región centroamericana y concluyó que aunque Costa Rica y Panamá tienen una mayor tasa de contagios, Honduras posee una mayor cifra de pacientes no recuperados.



Según el análisis, esto se debe en gran medida a las medidas preventivas aplicadas y a la corrupción que impera en algunos países.



"De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, es meritorio indicar que Honduras es el segundo país peor evaluado en Centroamérica, por otro lado, Costa Rica es un ejemplo para toda la región en cuanto al manejo y control de la corrupción", cita el informe.

