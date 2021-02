Escritor hondureño M.P. Leandre presenta su primer libro

Tegucigalpa,Honduras

Con tan sólo 17 años, el joven escritor Pablo Andrés Mejía Lezama publica su primer libro de cuentos. Bajo el seudónimo M.P. Leandre, este talento presenta “Mis pensamientos son un cuento”.

Según el novel escritor, la inspiración para hacer este libro viene de sus pensamientos del día a día. “Este libro son pensamientos de cosas que pasan en mi entorno”, comenta Pablo Andrés.

Un total de siete relatos breves conforman la publicación, los cuales comenzaron a escribirse desde hace un año, desde que el escritor participó en un certamen literario en su colegio. Luego de ello decidió escribir más y hacerlo un compendio que es el que hoy presenta.

“Esta es una colección de siete cuentos breves de suspenso, lamento y terror, inspirados por la cosmovisión cristiana y filosofías”, explica el autor acerca de su obra. Pablo Andrés comenta que la pasión por la escritura nace de su necesidad de crear, ya que desde muy pequeño le gustó desarrollar personajes así como historias con cualquier situación que veía.

{Sépalo} “Mis pensamientos son un cuento” puede comprarse de manera digital en Amazon. También puede escribir al correo mpleandreoficial@gmail.com para obtener una versión física.

Además este talento hondureño tiene una gran pasión por el dibujo, una práctica que realiza de manera permanente. Actualmente, Mejía Lezama, que cursa el undécimo grado, comenta que en esta etapa de su vida ha recibido un gran respaldo de sus docentes y compañeros de estudio así como de sus padres y familiares. “Me he sentido respaldado por mis maestros, quienes siempre me han apoyado, así como mis compañeros que me ha dado ideas para ver concretado este libro”, enfatiza.

Con respecto a su obra, el joven comenta: “Yo invito a las personas que van a leer mi libro, a que presten atención a los cuentos, porque si bien son de suspenso, tiene muchos detalles que no están a simple vista”.

Pablo Andrés revela que sus inspiraciones para este primer libro de relatos están en la Biblia, en donde radica la esencia de muchos de sus cuentos que están basados en versículos, así como los libros de terror de Edgar Allan Poe de donde toma mucho de su forma narrativa.

“Mis pensamientos son un cuento” se encuentra disponible en formato físico y digital a través de la tienda Amazon.