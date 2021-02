Honduras: Muerte de joven médico causa indignación en el gremio de salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¡Basta ya! dicen los médicos hondureños, al tiempo que claman a las autoridades por más medidas para frenar los contagios de covid-19 en el país.



La muerte de Yasser Cuellar, un joven doctor de 27 años que perdió la batalla contra el covid-19 el domingo 14 de febrero, ha causado indignación en el gremio médico.



La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, reprochó a las autoridades que los médicos en servicio social no cuentan con seguro social ni ninguno de los beneficios.

"Una vida más truncada, no es un número más, no es parte de una estadística. Él es una historia de vida, sueños, aspiraciones. No es un héroe, es víctima del gobierno violador de la seguridad laboral. Sin seguridad social, sin ministra, sin vacuna, sin EPP, CON CORRUPCIÓN", escribió Figueroa en su cuenta de Twitter.





Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Carlos Umaña, se volcó a las redes para pedir al pueblo hondureño para dejar de ser apáticos con lo que está pasando en el país.



"La muerte de un médico menor de 30 años en uno de los días más transitado de la población, debemos reflexionar que como hondureños estamos contribuyendo todos con nuestras acciones a un desastre mayor. Hemos dado cátedra de ineptitud por parte del gobierno e irresponsabilidad", lamentó el galeno.

"Por parte de la población que entendemos que muchos tienen que salir a trabajar día a día pero es inaceptable los grandes bacanales y fiestas y el sin número de personas que deambula de forma inadecuada en total menosprecio de la sociedad y su personal sanitario", lanzó.



Agregó que "los médicos estamos cansados y dolidos de la desidia y la poca empatía, no somos suicidas respetamos nuestro juramento pero también somos padres, madres, hijos y hermanos y nos dejan en una labor titánica mientras muchos se pavonean en las calles y concentraciones políticas".





Por otra, parte el urólogo, Daniel Chinchilla, posteó en sus redes el pesar por la muerte de un médico tan joven y recriminó la existencia del año de servicio social que no cuenta con los beneficios necesarios.



"Yasser Cuellar Dr!! ¡Gracias por ofrendar tu vida! ¡Me duele que exista ese año de servicio social!! ¡Pura explotación! ¡Sin seguro médico! ¡Sin salario adecuado!! ¡Sin supervisión!! Es hora de cambiar esto!! Es un ruego", pidió a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras este especialista.

De la misma manera, la científica hondureña que reside en Estados Unidos, Mary Vallecillo, posteó: ¿Cuántos muertos tiene que seguir poniendo el personal de salud? ¿Cuándo van a iniciar a proteger a la gente que trabaja en primera línea? El último deceso: médico en servicio social Yasser Cuellar, 27 años".