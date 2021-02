Estas son las medidas vigentes para circular en Honduras esta semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad emitió un nuevo comunicado sobre las nuevas medidas de circulación en Honduras para la próxima semana del 15 al 22 de febrero.



En ese sentido, indicaron que el toque de queda vigente de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana se extenderá hasta el día domingo 21 de febrero.



En estas medidas se exceptúan los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro en donde la circulación se extiende hasta el domingo 28 de febrero. Además se mantendrá la circulación por dígitos debido a la alta incidencia de casos.

La circulación queda distribuida de esta forma:

Lunes 15 al viernes 19 de febrero de 5:00 am a 8:00 pm: Todos los dígitos

Sábado 20 de febrero de 5:00 am a 4:00 pm: los dígitos 5, 6, 7, 8, 9

Domingo 21 de febrero de 5:00 am a 8:00 pm: los dígitos 0, 1, 2, 3, 4



Lunes 22 al viernes 26 de febrero de 5:00 am a 8:00 pm: Todos los dígitos

Sábado 27 de febrero de 5:00 am a 8:00 pm: los dígitos 0, 1, 2, 3, 4

Domingo 28 de febrero de 5:00 am a 8:00 pm: los dígitos 5, 6, 7, 8, 9

Asimismo, Sinager informó que el sistema financiero, supermercados y comercios en general no deberán atender a más del 50% de la capacidad de sus instalaciones.



Además, señalan que está prohibido para operar a nivel nacional los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior.



Las reuniones en las casa no deben pasar de más de 10 personas, salvo que hayan sido previamente autorizados por Sinager para efectos de pilotaje.



De igual forma se reitera que solo podrán circular en horarios fuera del toque de queda las personas que trabajan en salud, seguridad, emergencia, transporte público por motivos de salud humanitarios y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones. transporte carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, hoteles, personas nacionales y extranjeros que arriben al país en vuelos nocturno.

Además, el sector agroalimentario y agroquímico, maquila, mercados, supermercados, gasolineras, droguerías, farmacias y productos de bioseguridad que trabajan turnos durante los siete días de la semana y por la noche.