Recomiendan que se evalúe el funcionamiento de la ciclovía

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Debe seguir la ciclovía en el centro de Tegucigalpa? Esta es la interrogante que se ha comenzado a plantear entre los sectores de la ciudad al acercarse la fecha en que se cumpla con el período de prueba -un año- de esta vía exclusiva para ciclistas.

El proyecto de 3.8 kilómetros se habilitó desde junio de 2020 y se extiende desde la avenida Cervantes, pasa por la calle Morelos y llega al distrito hotelero en Palmira. Una de las principales quejas que hay de parte de los capitalinos es que reduce el espacio para los conductores y que la vía es irrespetada constantemente, sobre todo por motociclistas.

“Por ese carril lo que menos pasa son bicicletas, es un relajo, lo deberían dejar para motociclistas o si lo quieren de verdad dejar para bicicletas, que haya una autoridad que ponga orden”, afirmó Rosa de Mejía, una capitalina.

Evaluación

Henry Merriam, edil del Distrito Central entre 1975 y 1978, consideró que la comuna debe, con base en resultados y mediciones, determinar si es adecuado continuar con este proyecto.

“Por el momento es una prueba, mi recomendación es que se haga una evaluación y se publiquen los resultados”, manifestó Merriam.

Además el también planificador urbano explicó que el éxito de los resultados depende del nivel de la satisfacción de los usuarios y ciudadanía.

Por su parte Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), aseguró que aunque se trata de un proyecto piloto se debió realizar un estudio.

“No solo se trata de poner el espacio y esperar que la gente llegue. No hemos visto que se promueva de la manera adecuada, recordemos que somos una sociedad acomodada al carro”, afirmó Larios.

El directivo de la Chico es del criterio que ahora que ya se ejecutó el proyecto, se debe revisar para no desperdiciar los esfuerzos invertidos.

“No se trata de poner las cosas solo porque se quiere, hay requisitos de factibilidad. Lastimosamente aquí todo se hace al revés”, dijo Larios.

Dino Rietti, expresidente del Colegio de Arquitectos de Honduras, reflexionó que con las ciclovías se promovía estilos de vida más sanos, pero hay que promover primero el acceso a la bicicleta.

Mientras que Jorge López, representante de clubes de ciclismo, recomendó que esta vía no debe estar aislada y se deben habilitar cinco rutas más para que pueda estar conectada con la ciudad y estar más accesible. Según datos de la comuna, unos cien ciclistas utilizan esta vía cada día, entre las 6:00 AM y las 9:00 AM.

