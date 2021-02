Romell Quioto protagoniza pelea con el productor musical Frank Miami

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El supuesto romance de Romell Quioto con una de las mujeres del productor musical Frank Miami habría provocado que ambos se lanzaran varios mensajes ofensivos en las redes sociales.



En un video publicado en Instagram, el polémico jugador del Impact de Montreal aseguró haber sostenido una relación con una bella panameña que tendría una relación con Franklin Martínez, hondureño dueño de la disquera Carbon Fiber Music.



El catracho aseguró que le "bajó la mujer" a Frank, lo que provocó que lo bloqueara de las redes sociales.



"Te bajé la mujer, estuve jangueando con ella y me bloqueaste ja, ja, ja, no sé por qué te enojas si no es nada tuyo", comentó el delantero hondureño en el video en vivo.

"Vos tenés que 'janguear' con artistas, no te dediqués a tirarle a un futbolista. Tengo 600 personas conectadas y solo tengo 61 mil seguidores y vos tenés 300 mil y solo 120 conectados, estás 'burlao chaval' hay niveles papi", expresó Quioto, quien en este momento se encuentra de vacaciones en Honduras.



Sobre la declaración que hizo Frank Miami de que su carro costaba más que la carrera de Quioto, el catracho se pronunció diciendo: "A Romell Quioto no le hace falta nada, no se muere de hambre, paga su luz, su gasolina, su comidita, si quiere se levanta tarde, así de sencillo mi rey, vivo relajado así que díganle a ese al 'lame-ollas´' de Frank Miami que si me quiere mencionar y hablar de mí que primero me desbloquee él y su artista".

Quioto contra Menor Menor

Además, Quioto aprovechó para atacar al cantante hondureño Menor Menor luego de haberle prestado 1,000 lempiras, porque el empresario Frank Miami no le había pagado.



"A Menor Menor le digo que me pague los mil lempiras que le presté, ¡ah no!, ya me acordé, yo se los regalé esos mil lempiras, ya no los quiero", comentó.



Agregó: "El día de mañana si Dios te da la oportunidad de estar arriba, te vas a acordar de mí que yo te los di, toda la vida te acordarás de mí que cuando nadie te quería ayudar, yo fui quien te los dio".



Además, Quioto mencionó: "Gracias a Dios me dio la oportunidad de tener mi casa y ahí está prohibido escuchar a la basura de Menor Menor, el que pone música de Menor Menor quiebro el tele".