Por besarse en una audiencia, fiscal y juez enfrentan cargos en Colombia

CALI, COLOMBIA.- Un juez y una fiscal se enfrentan a un pliego de cargos tras haber sido descubiertos besándose durante una audiencia, hecho que quedó grabado en la Fiscalía de Cali, Colombia.



Los señalados son el juez 31 de control de garantías, William González Muriel y la fiscal 26 especializada Gloria Ximena Sepúlveda. A ambos además se les presume responsables de aliarse para tomar decisiones irregulares en el caso de una herencia de una familia ostentosa de Cali y por otros casos ocurridos anteriormente.

VEA: "No soy un gato": Abogado se vuelve viral por al no poder quitar filtro en Zoom



La radio Caracol tuvo acceso a los documentos con las acusaciones, en los que se lee que la fiscal realizó comentarios sobre los procesados y que el juez opinó sobre el asunto, "inclusive le ordenó al secretario que fuera realizando los oficios de embargo, a pesar de que aún no se había reiniciado la audiencia y por lo tanto, no se había tomado una decisión", reza el escrito.



En ese sentido, el Consejo de la Judicatura cree que Gonzáles Muriel accedía a las peticiones de Sepúlveda, entre ellas se encontraban avalar órdenes de captura y medidas cautelares.

ADEMÁS: Una cucaracha de Madagascar, el mejor regalo para San Valentín



El documento señala que luego de la conversación que sostuvieron sobre los aspectos del proceso, el juez ha debido declararse impedido y el fiscal recusarlo, pero ella no fue transparente porque apagó el micrófono en varias ocasiones para tener charlas individuales con él.



Adicionalmente, ambos funcionarios están siendo investigados desde hace tres años por su presunta manipulación de otros procesos jurídicos, pero las indagaciones están estancadas.

VEA TAMBIÉN: Descubren nueva especie de camaleón que mide apenas unos milímetros