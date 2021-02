Policía de la posta donde murió Keyla Martínez: "Le toqué la yugular y aún tenía signos vitales"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Al momento que la ciudadana Keyla Martínez fue trasladada a la celda de féminas no se le quitó el suéter que andaba debido a las bajas temperaturas que había en el lugar”, aseguró el agente de policía Jarol Perdomo, asistente del oficial de guardia esa noche.

“Al acercarme a la celda en la que estaba la ciudadana Keyla Patricia, vi que en la puerta de la celda la ciudadana tenía el suéter que andaba cuando ingresó, amarrado de las dos mangas del mismo y Keyla Patricia había metido el área del cuello y la garganta entre el espacio que quedó del suéter”.



El agente Perdomo dijo que “estaba como semihincada, viendo el piso de la celda y las rodillas no tocaban completamente el piso, por lo que de inmediato le toqué la yugular y aún tenía signos vitales”.



Relató que “de inmediato solté el nudo que le había hecho a las mangas del suéter, no sin antes abrir la puerta de la celda y para que no se golpeara la agarré en peso y le saqué el suéter que tenía en la garganta”. Cerró diciendo que “salí corriendo hacia la guardia donde estaba mi subinspector Brayan Banegas y mi compañero Danilo Vásquez”.

