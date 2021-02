Fernando López, detenido en posta donde murió Keyla: "Estaba dormido, no me di cuenta de nada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Don Fernando López fue otra de las personas que fueron interrogadas por el Ministerio Público (MP) por haber estado cerca de la celda de Keyla Martínez la noche del 6 de febrero.



“Entre las 9:00 y 10:00 de la noche me encontraba en el barrio El Centro de La Esperanza, en ese momento fui detenido por la Policía Nacional en vista que el toque de queda estaba estipulado de las 9:00 en adelante y yo andaba violentando el PCM-012-2021”, reconoció.

DE INTERÉS: Keyla Martínez "dijo que se quería morir y colgarse con un suéter": amigo de universitaria



“Me trasladaron a las celdas de la Policía, en la UDEP #10, de La Esperanza, Intibucá. Luego me ingresaron a las celdas donde había varias personas detenidas”, relató el arrestado.

Fernando López recordó que “al estar en el interior de la celda me dormí, ya que me había tomado varias cervezas y me desperté hasta las 4:00 de la mañana (del domingo), aproximadamente”.



Contó que “escuché un comentario de los que estaban detenidos, que una muchacha que estaba en la otra celda se había querido suicidar y que se la llevaron de emergencia hacia el hospital”. Aseguró que “yo nunca miré a la muchacha, por que estaba dormido, no me di cuenta de nada”.

VEA TAMBIÉN: Hallan cabellos cortos en la ropa de Keyla Martínez; investigan a 12 policías