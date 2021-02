Jean Reyes, detenido en posta donde murió Keyla Martínez: "Voy a amarrar el suéter y me voy a matar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Me ingresaron a mí y a otra persona a la celda, primeramente, ya que en esa patrulla también venía detenido un doctor; es lo que decía él”, manifestó al Ministerio Público (MP) Jean Carlos Reyes, uno de los detenidos esa noche en la posta de La Esperanza.



El joven mecánico, de 26 años, relató que “él estaba alterado en la guardia de la UDEP # 10 y una muchacha que venía detenida en la misma patrulla dijo ser licenciada en enfermería y que estaba en práctica, ella le decía al doctor que se calmara, que no se alterara”.

Detalló que “como 20 minutos después de que nos ingresaran a nosotros, llevaron a la muchacha y la ingresaron a una celda pegada a la nuestra; ella estaba sola”, aseguró.



Reyes dijo que “ella exigía ir al baño y una fémina policía la llevó al baño y luego la ingresaron a la celda”. Siguió: “Después dijo sentirse sola y comenzó a llorar y a golpear los barrotes de la celda; que quería salir”.



El detenido recordó que “ella dijo: yo me voy a suicidar porque estoy sola, voy a suicidarme, voy a amarrar el suéter y con este mismo me voy a ahorcar; le dijimos que no lo hiciera...”.

