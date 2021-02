"Confié en él... nos traicionó": hermana de Keyla Martínez sobre testimonio del doctor

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Yo confié en él (José Velásquez) porque pensé que iba a decir la verdad, nos traicionó", dijo Nancy, hermana de la universitaria Keyla Martínez, horas después de las declaraciones vertidas la noche del jueves por el doctor Edgar Velásquez, amigo de la víctima y un testigo clave en el misterioso caso que conmociona a Honduras.



Durante una entrevista con HRN, la pariente de la joven promesa de enfermería dejó entrever que el galeno no dijo todo lo que sabía.



"Él (Edgar Velásquez) me dijo a mí que tenía mucho más que decirme, pero que estábamos en el lugar equivocado y no era el momento. Yo confié en él, era tan amigo de mi hermana, me traicionó y se aprovechó de la confianza", relató.

VEA: Se filtra video de la detención de Keyla Martínez y el doctor Edgar Velásquez

LEA TAMBIÉN: Hallan cabellos cortos en la ropa de Keyla Martínez; investigan a 12 policías

Inconsistencias en entrevistas

El galeno que fue arrestado junto a la universitaria Keyla se había mantenido al margen de los medios de comunicación, sin embargo, la noche del 11 de febrero habló con CNN en Español y TN5. Según Nancy sus testimonios develan varias inconsistencias.



"La verdad es que detectamos demasiadas inconsistencias, una de ellas es cómo le dejaron la tarjeta de identidad, se supone que todos los documentos se los quitan al momento que la persona es encarcelada", dijo.

VEA: Keyla Martínez "dijo que se quería morir y colgarse con un suéter": amigo de universitaria



La entrevistada además dijo que el médico -en su versión- contó que a Keyla la sacaron cuatro policías de la celda, sin embargo, solo uno llegó con el cadáver al hospital.



Nancy cuestionó que el médico dijera que se enteró de la muerte de Keyla a las 6:00 de la mañana, pero que decidiera avisarles hasta las 7:40 de la mañana.



"Cuando a mí me llamó eran las 7:40. Pasó más de una hora y en ese tiempo a él le pudieron decir muchas cosas”, dijo.



"Se aprovechó de la confianza que le tenía", finalizó.

+Última foto, único testigo y autopsia: momentos clave del homicidio de Keyla Martínez

Video de la detención

En las últimas horas circuló en las redes sociales un video que muestra a Keyla Martínez y a su acompañante, el doctor Edgar Velásquez, a bordo de una patrulla de la Policía Nacional el sábado 6 de febrero.

La grabación deja ver al galeno muy molesto, discutiendo y quejándose del maltrato de los uniformados, mientras a Keyla se le observa muy tranquila, intentando calmar a su amigo.

El video se convirtió en un nuevo elemento para descubrir qué fue lo que le ocurrió a Keyla Martínez mientras permanecía bajo custodia policial. Además, son las últimas imágenes que muestran con vida a la joven promesa en enfermería.

LE PUEDE INTERESAR: Así es la celda donde murió Keyla Martínez (FOTOS)