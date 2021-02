Se filtra video de la detención de Keyla Martínez y el doctor Edgar Velásquez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siguen revelándose más detalles sobre el misterioso caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, quien según los resultados de la autopsia forense no se suicidó en una posta policial en La Esperanza, Intibucá.

En las últimas horas circuló en las redes sociales un video que muestra a Keyla Martínez y a su acompañante, el doctor Edgar Velásquez, a bordo de una patrulla de la Policía Nacional el sábado 6 de febrero.

La grabación deja ver al galeno muy molesto, discutiendo y quejándose del maltrato de los uniformados, mientras a Keyla se le observa muy tranquila, intentando calmar a su amigo.

A continuación el diálogo completo:

Keyla Martínez: Edgar, Edgar... Yo sé que usted viene de salvar una vida

Edgar Velásquez: Dentro de 10 minutos va a aparecer un hematoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso.

Keyla Martínez: Escúcheme a mí Edgar, escúcheme a mí… yo sé que usted viene de salvarle la vida…

Edgar Velásquez: ¡Ay Dios mío! Que Dios quiera que no llegue tarde a mi turno, Dios santo, virgen…

Últimas horas de vida

La grabación se convirtió en un nuevo elemento para descubrir qué fue lo que le ocurrió a Keyla Martínez mientras permanecía bajo custodia policial. Además, son las últimas imágenes que muestran con vida a la joven promesa en enfermería.

Recientemente, el doctor Velásquez declaró en una entrevista con la cadena CNN que cuando la joven llegó a la posta policial, ella expresó que se quitaría la vida con un suéter.

"'Yo me quiero morir, yo me voy a colgar con mi suéter'. Yo le dije 'licenciada no diga esas cosas, las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá. Tranquila'. Tres minutos después de decir eso ella no nos volvió a contestar, no volvimos a escucharla. Empezamos a gritar para que la fueran a ver y como a los 10 minutos llegó un policía con una linterna y con cuatro personas más la sacaron a peso. Abrieron la celda y Keyla iba inconsciente", narró al periodista Fernando del Rincón.

