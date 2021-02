Keyla Martínez "dijo que se quería morir y colgarse con su suéter": amigo de universitaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Edgar José Velásquez Orellana, el doctor de 40 años que fue detenido junto a la universitaria Keyla Patricia Martínez Rodríguez en La Esperanza, Intibucá, rompió el silenció la noche de este jueves en el programa Conclusiones dirigido por el periodista Fernando del Rincón en el canal CNN en Español.

"Quiero decirle al pueblo intibucano, esperanzano y hondureño que estoy con la familia doliente. Soy parte del grupo de amigos y también sufrí esta pérdida. No he estado escondido ni en silencio, he dado mis declaraciones a las instancias pertinentes de acuerdo a los requerimientos necesarios", empezó diciendo el testigo clave en el caso de la estudiante de Enfermería que fue sepultada el 10 de febrero.

Keyla estaba llorando

El galeno aclaró que ambos fueron colocados en celdas diferentes. Ella estaba sola y llorando y a él lo ingresaron a otro recinto con 10 personas más. Solo se podían escuchar, pero no podían verse.

Ante la consulta de Rincón "-Keyla- ¿dijo que quería quitarse la vida?", Edgar José contestó que después de regresar del baño ella cantó fragmentos de dos canciones y de repente dijo "'yo me quiero morir, yo me voy a colgar con mi suéter'. Yo le dije 'licenciada no diga esas cosas, las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá. Tranquila'. Tres minutos después de decir eso ella no nos volvió a contestar, no volvimos a escucharla. Empezamos a gritar para que la fueran a ver y como a los 10 minutos llegó un policía con una linterna y con cuatro personas más la sacaron a peso. Abrieron la celda y Keyla iba inconsciente".

Cuando los uniformados la sacaron de la estrecha habitación, él pidió revisarla para ver si tenía signos vitales, pero no lo dejaron.

El testigo clave en el homicidio de Keyla Martínez dijo además que una vez que se llevaron a su amiga a un centro asistencial, no volvió a saber nada de ella hasta el domingo -7 de febrero- en la madrugada, cuando repentinamente le notificaron que había muerto.



"Volví a saber de Keyla hasta las 6:00 de la mañana que llegaron a pedirme la identidad para dar declaración y solo me dijeron 'su amiga está muerta'. No le puedo explicar lo que se siente en ese momento. Entregué mi cédula y los jóvenes que estaban conmigo empezaron a gritarles a los policías", relató.

Edgar José salió de la posta a eso de las 7:00 de la mañana. Su padre lo fue a recoger.

Le negaron llamadas

Edgar José también relató que violentaron sus derechos, pues pidió realizar una llamada pero se la negaron.



"Solicité en tres ocasiones hacer una llamada y no me dejaron en ningún momento, me metieron en una celda con 10 personas más, a mis 40 años nunca había pasado por eso", manifestó.

Negó relación sentimental

A raíz de las especulaciones sobre el vínculo que los unía y el porqué de su salida después del toque de queda, el doctor aclaró que no mantenía un romance con Keyla.

"Era una amiga que conocí en el trabajo. Éramos compañeros de trabajo. Teníamos una amistad sincera con cariño y respeto. Forjamos una amistad desde hace tres años", aseguró.

