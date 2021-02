Bukele informa a diplomáticos intento de golpe de estado en El Salvador

Respecto al intento de golpe de Estado, el Presidente Bukele indicó que no fue elegido por la Asamblea, sino por el pueblo salvadoreño, a través de elecciones.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves a diplomáticos que la oposición intentó un golpe de Estado cuando un diputado solicitó un estudio para inhabilitarlo por supuesta incapacidad mental.



"El martes, la Asamblea Legislativa (Congreso) intentó realizar un golpe de estado; en otros países solo lo llaman destitución del presidente, yo lo llamo golpe de estado, pues estos artículos están tratando de utilizarlos para resolver desavenencias políticas", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

LEA TAMBIÉN: Diputados niegan la posibilidad de destituir a Nayib Bukele



El diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Ricardo Velásquez, pidió el martes a una comisión del Congreso que aplique la Constitución y estudie una supuesta "incapacidad mental" de Bukele para gobernar.



"Solicito (...) se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele", señaló Velásquez en una propuesta dirigida a la Comisión Política del Congreso.



La petición de Velásquez, que se apoya en una norma constitucional, se produjo, en una sesión plenaria que recordó como el 9 de febrero de 2020, Bukele ingresó al Congreso acompañado de policías antimotines y soldados del Ejército portando chalecos antibalas y fusiles de asalto.



Velásquez, señaló en su pedido que el mandatario ha dado "notorias" muestras de "su incapacidad mental" mediante un discurso "de odio, no tolerancia, agresiones"



Para Bukele lo que sucedió es que se trató de utilzar un artículo que está previsto para una incapacidad mental, pero esa condición es para alguien que tiene "clínicamente documentado un caso de esquizofrenia o alguien que no puede ni lavarse los dientes",



"Ese intento de golpe de estado no está planeado desde el martes, está planeado desde hace mucho tiempo, la desesperación electoral los ha llevado a eso en estos momentos", enfatizó Bukele.

DE INTERÉS: Otorgan medidas cautelares a 34 trabajadores del periódico El Faro



La polémica se produce cuando el país se acerca a los comicios legislativos y municipales del 28 de febrero, donde los partidos afines al mandatario salen como favoritos ante una desgastada oposición.