Condenan a niñera que filmó abuso a una menor y envió el video a su amante en Reino Unido

LONDRES, REINO UNIDO.- Los aberrantes actos de una pareja han desatado la indignación en Londres, Reino Unido, luego de que se descubriera que utilizaban la confianza de algunos padres de familia para cometer abusos contra sus pequeños hijos.



Paige Poole, de 29 años, prestaba sus servicios como niñera y una vez quedándose sola con los niños abusaba sexualmente de ellos mientras dejaba todo documentado en videos, los cuales posteriormente enviaba a su amante, Ross Kingsland (44).



Kingsland es un hombre casado, pero sostenía una relación secreta con la joven cuidadora de niños, a quien conoció a través de un sitio web de fetiches extremos, por lo que tras comenzar un amorío se aliaron para abusar de los menores.

Desconcertante evidencia



La captura de la pareja fue gracias a una oficial que se hizo pasar por la madre de dos niñas de 8 y 12 años ofrecipendolas sexualmente en un sitio llamado "They Grouw Up So Fast".



Kigsland mordió la carnada y se comunicó con la oficial usando el sobrenombre de "Dirty Dad" y ofreció abusar de las niñas. Para probar que podría ser el indicado, decidió enviarle un video de un niño de cinco años a quien según confesó había ultrajado.



La policía arrestó al sujeto sin imaginar que al día siguiente terminarían arrestando a su amante, quien tras saber que él fue detenido se acercó para revelar que sostenían una relación, pese a saberse descubierta por la esposa. Según el reporte, los agentes revisaron el teléfono de la chica y donde hallaron un perturbador video de ella,desnuda, riendo y abusando de una bebé de 18 meses.

Ese mismo clip había sido enviado a Kingsland, quien la llamaba "Dark Ángel" y le eviaba emojis de corazones negros. Sin embargo, ella misma confesó haber abusado de la menor al menos ocho veces.



La pareja admitió una larga lista de 32 cargos que incluyen conspiración para violar a un niño, agresión sexual y agresión por penetración, al igual que pornografía infantil, entre otros.



Poole fue sentenciada a 13 años de prisión y su amante 11 años, ambos también quedarán inscritos en el registro de delincuentes sexuales de por vida.



El juez que conoció el caso, David Evans, dijo que: "ambos eran adultos que sabían lo que estaban haciendo en cada paso del camino. Cada uno eligió planificar y poner en práctica sus deseos desviados. Este fue un verdadero encuentro de mentes malvadas".

