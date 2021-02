Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de violación: "Era menor de edad"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La polémica sigue a Vicente Fernández. Esta vez la cantante Lupita Castro lo acusa de haberla violado cuando apenas tenía 17 años.



La artista decidió romper el silencio tras la publicación de imágenes del retirado cantante mexicano tocando a varias fanáticas mientras se fotografiaban con él.



Fue durante una entrevista para el programa "Chisme en Vivo" que Castro detalló todo lo que vivió con Fernández.



En sus declaraciones exteriorizó que no había hablado por miedo y que el artista al inicio se mostró como una persona muy confiable, hasta que la abusó.



“Me conoció en la posada de Siempre en Domingo, y ahí él me sacó de la fila porque era lógico, los más famosos, estaban enfrente y los menos famosos en medio. Llegó y me agarró del brazo, vente conmigo para enfrente, le dije no puedo porque vengo con mi hermana, me tomó del brazo y me llevaron", contó.

Vea aquí: Vicente Fernández sobre manoseo: acosar es llevarla a la caballeriza o bajarle la blusa



Castro reveló que la violación ocurrió en San Luis Potosí. “Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a cenar, entonces me dijo: ¿quieres una bebida?, le dije “no”, entonces él "si anda vamos a tomar", yo no sé, pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo –tener relaciones sexuales–, él lo sabía de esa condición… entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado la verdad a mi me dio mucho temor. Yo le dije no, no y lo hizo, ¿cómo se llama eso?"-



La artista mexicana aseguró que se ha callado durante muchos años, pero que "no está mintiendo y él lo sabe".



"Fui violada sexualmente, yo tenía 17 años, yo no tenía novio, era virgen y se lo dije muchas veces cuando empezó con sus cosas", manifestó.



Agregó: "Después de que pasó eso, la verdad sí pensé ¿me quedaré con él? porque ya nadie me va a querer, ya estoy usada, ya no soy virgen, ya no me puedo casar por la iglesia".



"Sí pensaba quedarme con él, pero no por el dinero, la fama, ni nada de eso, sino porque pensé que ya no valía como mujer. Mi papá tenía una condición donde si le dabamos una fuerte impresión se podía morir, entonces decidí, no lo voy hacer, porque puede morir mi padre".

Lea aquí: Habla la joven que manoseó el cantante Vicente Fernández



Sobre las imágenes en donde el famoso charro aparece tocando a unas jóvenes dijo que sintió asco y pensó que nunca "aprendió y respetó".



Lupita dijo que ahora ella está muy cerca de Dios y trabaja en perdonar a Vicente.