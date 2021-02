El desgarrador mensaje de Belinda tras la muerte de su abuela Juana

MADRID, ESPAÑA.- Luego de ser ingresada de emergencia a un hospital, Juana Moreno, abuela de la cantante Belinda, murió en las últimas horas.



La guapa intérprete compartió en sus redes sociales dolorosos mensajes, videos y fotografías que recuerdan cómo amaba a su abuela y los momentos más especiales a su lado.

Uno de los mensajes publicados por la novia de Christian Nodal dice: "Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. Abuelita te amo, te amo con locura y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... No sé cómo superar esta tristeza, este vacío ¡El peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe!. ¡Quiero que se acabe todo esto!. ¡No aguanto más!".

Este fue el primer mensaje que publicó en redes sociales.



Horas más tarde, Belinda dijo que no sabe cómo hará su familia para sobrellevar la partida de "Nana".



"Quiero agradecerles a todos los mensajes de amor que me han mandado en esta situación tan difícil para mí y para mi familia. Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. Y ahora ya no está. No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así. La extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé", escribió en Instagram.



Belinda agradeció las muestras de cariño en este doloroso momento.







Hasta ahora se desconoce si la cantante se quedó en México o si viajó a España para despedirse de su abuela. Tampoco han trascendido detalles del funeral.

Pérdida para Christian Nodal

El novio de Belinda, Christian Nodal, también está atravesando una dolorosa pérdida. Su abuela “Nanita Chayo” también falleció en las últimas horas.



"¡Me partes el alma nanita! Por siempre te amaré y recordaré. ¡Aprendí lo mejor de ti! Tu sencillez. ¡Gracias por enseñarme ese amor de madre que solo tú sabías dar! D.E.P Rosario Gil ¡Mi Chayito!", escribió el intérprete de "Adiós amor" en su cuenta de Instagram.