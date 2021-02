Doctor escuchó "que Keyla Martínez decía que la sacaran, que si no se mataría"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Refugiado en su vivienda, por temor a una represalia por parte de cualquiera de las partes involucradas, el doctor Edgar José Velásquez Orellana optó por que un apoderado legal sea su voz durante este lapso de crisis.



El abogado Raúl Suazo Barillas es el representante del médico que departió con la joven Keyla Martínez la noche del sábado 6 de febrero y junto a quien fue detenida.



El profesional del derecho manifestó que su cliente le comentó que “él escuchaba los gritos, que ella decía que la sacaran, que si no se iba a matar. Esa es una parte que hay que tomar en cuenta”, arguyó Raúl Suazo.



“Ella gritaba que la dejaran en libertad, que no había hecho absolutamente nada; después dice que hubo un silencio, que no se escuchaba absolutamente nada y luego escuchó cuando los mismos policías estaban pidiendo ayuda para llevarla a un centro asistencial”, compartió el apoderado legal del galeno.

+"Solo les pido que no me olviden tan pronto": la súplica y despedida de Keyla Martínez

VEA: Así es la celda policial donde murió la estudiante de Enfermería Keyla Martínez



Suazo comentó que el doctor Velásquez Orellana y la estudiante de enfermería Keyla Martínez fueron requeridos por los elementos policiales y puestos en celdas distintas.



Aclaró que “el doctor Velásquez ha rendido todas las declaraciones necesarias tanto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como al Ministerio Público (MP); han hecho una reconstrucción acerca de cual fue el recorrido que él hizo y el trato de la Policía”.

Aseguró que “no puede ser un testigo porque no vio la muerte de ella, obviamente hasta después se da cuenta que había perdido la vida”.



El profesional dijo que “lo que hay que tener cuidado es el trato que deben tener las personas cuando son detenidas; la Policía es responsable por la vida de estas personas”. Le recomendó al doctor Velásquez no dar declaraciones a medios de comunicación.

ADEMÁS: Amigo de Keyla habló con la familia de la víctima: "escuchó ruidos" en la celda