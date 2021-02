Honduras: Hallan osamenta en un matorral de la colonia Villa Cristina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La osamenta de una persona fue encontrada este miércoles en la colonia Villa Cristina, al norte de Comayagüela, ciudad capital de Honduras.



El esqueleto fue hallado en medio de una zona boscosa y según versiones preliminares tenía signos de tortura.

El cadáver quedó a unos 150 metros de la calle del sector 3, muy cerca de donde el pasado 25 de enero acribillaron a disparos a un hombre de entre 30 a 35 años de edad.



A la zona del hallazgo llegaron dos mujeres, quienes presuntamente serían la mamá y la hermana de la víctima, no obstante, la identidad aún no se conoce, por lo que este extremo tendrá que ser confirmado por las autoridades.



Además, un equipo de Medicina Forense realizó la extracción de los huesos de la osamenta y los remitió al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde identificarán a la víctima y conocerán las causas de muerte.



Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indaga el caso para capturar a los responsables del hecho violento.

