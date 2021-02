"Keyla había pagado un gran precio para estudiar": Walter Flores, líder religioso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez (26) ha calado en su familia y en todo aquel que la conoció, ese es el caso del pastor Walter Flores, líder del Ministerio Rey de Reyes, lugar donde ella y su familia se congregaron desde que era tan solo una niña.

De acuerdo al líder religioso, ella era una pieza fundamental dentro de la iglesia, pues por su espirítu servicial estaba presente en muchas actividades y ni siquiera el cambio de ciudad para estudiar una carrera profesional la había alejado de la obra.

Por eso, tomaron con sorpresa e indignación el reporte policial que establece que Keyla fue capturada el pasado sábado 6 de febrero en estado de ebriedad, alterando el orden público e irrumpiendo el toque de queda en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.

"Todo el que le conoció sabe que era una muchacha soñadora, que había pagado un gran precio para estudiar, irse lejos de su tierra por un par de años, luchando constantemente. Nos duele que las instituciones que deben brindar seguridad hoy estén vistiendo de luto el país entero. La noticia fue terrible, no digamos para su madre, sus hermanos y su familia que hoy están velando a su ser querido", expresó el pastor durante una entrevista con EL HERALDO.

Para Flores y su familia fue un golpe muy duro, pues afirma que el domingo, cuando la noticia de su muerte al interior de una celda policial trascendió, él acababa de impartir el servicio en la iglesia y su esposa le notificó que a la joven le había ocurrido algo "horrible".

"Keyla era parte de los regalos navideños de los niños, Keyla se crió en la escuela dominical, Keyla era parte de la congregación de la iglesia, desde muy pequeña. En los últimos años por estudiar y viajar le fue imposible congregarse, pero estuvo cerca y hoy por ello, nuestro ministerio y Honduras entera ve con dolor esta triste noticia", lamentó.

Un futuro truncado

"Es triste que hoy el Ministerio Rey de Reyes abra sus puertas para recibir el cuerpo de una joven que debería estarse casando, que debería estar celebrando un logro más en su estudios universitarios. Es triste saber la maldad que opera muchas veces en algunas personas que forman parte de instituciones tan importantes como la policía", sostuvo Flores.

Tras la noticia de su muerte, muchas personas condenaron el hecho y exigieron una investigación a fondo, misma que ya comenzó a arrojar detalles como en el caso de la autopsia, la cual contradice la versión de la Policía Nacional, que afirmaba que ella se suicidó en su celda, pues según el dictamen, su cuerpo tenía indicios de una asifixia mecánica.

Otra versión de las autoridades que no ha podido ser sustentada es la que indicaba que Keyla llegó bajo ingesta de alcohol, pues según reconocieron después, no hubo una prueba de alcoholemia que lo demostrara.



"Conociendo a Keyla puedo decir que no era una muchacha de calles, de bares, de parranda y si lo hubiera sido no hay por qué juzgarla, era una muchacha concentrada en sus estudios. Desde que leímos el pronunciamiento de la policía sabíamos que era una mentira, una vil mentira porque esa no era una característica de Keyla. Ella era una señorita recatada, esforzada, estudiante y sobre todo una joven con proyectos y sueños. Ese dictamen está muy lejos de quien era verdaderamente Keyla Martínez", sostuvo el pastor, que junto a su congregación prepararon el templo para conmemorar la vida de la joven.