Preocupa la baja calidad en clases virtuales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El retorno a clases virtuales en el sistema educativo público ha despertado la preocupación de estudiantes y padres de familia, quienes consideran que hay una falta de calidad en el contenido que buscan enseñar los maestros bajo esta modalidad.

Además, algunos alumnos aseguran que el nivel de aprendizaje no es igual al recibir las asignaturas de forma presencial, las que están suspendidas desde el 13 de marzo de 2020 para evitar contagios de covid-19 en escuelas y colegios a nivel nacional.

“Las clases en línea no me gustan porque no se aprende nada, esto causa mayor estrés. No es nada fácil recibir las tareas y que no nos expliquen los temas”, afirmó a EL HERALDO la estudiante de bachillerato en administración de una institución pública identificada como Karen Reyes.

El joven Rafael Domínguez, que estudia en un centro educativo privado, criticó que la misma situación también abarca a este tipo de establecimientos, donde no todos los educadores imparten sus asignaturas virtualmente, mientras que otros prefieren solo dejar tareas. El pasado 1 de febrero las autoridades de la Secretaría de Educación inauguraron el año lectivo, por lo que se proyecta una matrícula de 2.2 millones de estudiantes para el 2021.

Las clases se seguirán impartiendo por WhatsApp, canales de televisión, por radio e incluso a través de la plataforma digital Educatrachos.

Falta de internet

“Este año no miro a nadie animado con el regreso a clases, pero es por lo mismo que no tienen (alumnos) internet o celular en sus casas”, comentó Carolina Navarro, una madre de familia de dos estudiantes que reciben el pan del saber vía virtual.

Aunque se anunció de parte de Educación la dotación de internet gratuito para 75,000 hogares del país, dirigentes magisteriales indicaron que familias enteras de escasos recursos se tienen que costear este servicio sin recibir ningún beneficio.