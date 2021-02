Honduras enviará a EE UU unas 20 muestras para confirmar nuevas cepas de covid

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como si fuera poco batallar a diario contra el Sars-Cov-2, existe el riesgo de que una o dos nuevas cepas de ese virus puedan estar circulando en el país.

Ese preocupante hecho aún no está comprobado científicamente, pero las autoridades de Salud no descartan la posibilidad de que haya alguna variante en el territorio hondureño.

“Científicamente no se ha demostrado una variante, pero no cabría descartar en este momento esa posibilidad de que pudiéramos tener alguna de las dos variantes que están circulando”, manifestó a EL HERALDO, Homer Mejía, coordinador de las enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud.

Pese a que ha habido decenas de mutaciones del virus original de Wuhan, Hubei, China, en diferentes regiones del mundo, la mayoría no han causado mayores problemas hasta ahora. Sin embargo, una de ellas es la detectada en el Reino Unido (VOC 202012/01) y quienes la experimentan presentan mayor riesgo de morir que las personas infectadas con otras variantes, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La otra variante que preocupa es la de Sudáfrica (501Y.V2 ) que está asociada con una carga viral más alta, lo que podría sugerir una potencial mayor transmisibilidad.

Mientras que la otra variante es la detectada en el estado de Amazonas, Brasil (P.1, linaje B.1.1.28) y que se ha extendido a otros países de Sudamérica y en Madrid, España. La OPS notificó que 14 países de América presentan casos de las tres variantes, lo que preocupa a autoridades sanitarias de la región.

“En los países de Centroamérica, debido a que no tenemos la capacidad para hacer secuenciación genética a través de genotipificación, no hay el equipo, no existe de manera científica para poderlo demostrar”, explicó Mejía. Sin embargo, añadió que Salud está coordinando esfuerzos con la OPS y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, para poder recolectar muestras que reúnan los criterios para estudiar si se encuentra alguna variante circulando con los casos que fueron confirmados por laboratorio y luego de pasar tres meses se volvieron a infectar con la enfermedad viral.

Anunció que se enviarán entre 10 y 20 muestras para que sean analizadas en Estados Unidos.

Criterios de muestras

Entre los criterios para seleccionar las muestras que se enviarán al CDC están: mantener las muestras a menos 70 grados centígrados, que las personas hayan sido confirmadas por laboratorio a través de un PCR y después de pasar tres meses que haya vuelto a salir positivo con una prueba de PCR.

Todos los virus mutan constantemente, influyen factores como el clima, cuando ingresa al organismo de una persona y lo transmite a otra, cada sistema inmunológico es distinto.

Honduras experimenta una tendencia de casos ascendente y en las próximas semanas el repunte podría ser mayor.