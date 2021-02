Procuraduría General no demandará a Axel López sin informe final de hospitales móviles

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras no demandará al proveedor de los hospitales móviles, por lo menos por ahora. Hasta que las pruebas e informes estén bien fundamentados.

La Procuraduría General de la República (PGR) no iniciará una demanda internacional contra Axel López, representante de Elmed Medical Systems Inc., hasta que la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) no le remita un informe final del caso.

A juicio del representante de los intereses de Honduras, hay que esperar, pues no se puede actuar con informes que no son concluyentes.

VEA: Descargue íntegra la carta de reclamo que envió Invest-H a Axel López por hospitales móviles

EL HERALDO evidenció en exclusiva por medio del documento “Reclamación por incumplimiento contractual en relación a los hospitales móviles” un rosario de falencias, desperfectos y falta de equipos que traían los módulos hospitalarios comprados por Honduras a un costo de 1,147 millones de lempiras durante la pandemia.

EL HERALDO accedió a los documentos que muestran las fallas y falta de equipo de los hospitales móviles.

El documento forma parte de un informe enviado al proveedor y a la PGR con la intención de que el primero responda de forma concreta cómo va a contrarrestar los daños que fueron revelados y el segundo ejecute acciones legales por daños y perjuicios al Estado de Honduras.

En el documento se aclara que Honduras pagó el 100% de los hospitales móviles de manera adelantada, pero el proveedor ha incumplido en casi todos los aspectos, al punto de no responder de manera concreta cómo va a reponer los daños que han ocasionado. Entre las faltas al contrato de compra de parte del proveedor está la ausencia de 44 ventiladores mecánicos para los hospitales móviles de Tegucigalpa y San Pedro Sula que fueron cambiados por 44 máquinas de anestesia usadas que ni siquiera habían sido solicitadas y que no sirven para tratar a los pacientes graves de coronavirus.

ADEMÁS: Marco Bográn firmó ilegal acuerdo de confidencialidad con Axel López

Además de problemas con las instalaciones eléctricas por fuertes puntos de calor que ocasionan descargas, rayos X sin poder usarse por falta de USB (llaves), planta generadoras incapaces de funcionar con los ventiladores mecánicos conectados, falta de UPS que dejarían las salas sin energía eléctrica en un bajón de luz, computadoras faltantes, desperfectos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), disminución en la presión negativa en las salas y otra grandes falencias.

El contrato de compra de los hospitales móviles ha sido irrespetado desde su adquisición, cuando pactaron que tardarían de 45 a 55 días para llegar al país y vinieron siete meses después con muchas falencias.

El documento fue enviado a Axel López, pero este no ha respondido por los daños reportados en los módulos y el resto del equipo.

Actualmente hay dos instalados pero funcionando a medias, debido a que no reúnen las condiciones para atender a enfermos en condiciones críticas.

En contraste, Axel López, representante de Elmed Medical Systems Inc., sí ha amenazado a Invest-H por incumplirle el pago del traslado de los módulos por un total que rondaría los 37.5 millones de lempiras.

A pesar de las evidencias, la PGR estima que son pruebas parciales en un caso que tiene tela de donde cortar y esperarán un informe concluyente que les diga, para el caso, cuánto es en dinero el perjuicio para el Estado, pues extremos como este no están aún esclarecidos.

“Hasta el momento, la PGR no ha recibido el informe final y concluyente de la auditoría final de los siete hospitales móviles de parte de la Comisión Interventora de Invest-H, dicha documentación debe cuantificar el monto total de los incumplimientos”, explicó a EL HERALDO la PGR.

A renglón seguido argumentó que no pueden “ejercer acciones parciales, en vista que los informes remitidos a la fecha son parciales y se refieren únicamente a dos de los siete hospitales móviles, el de San Pedro Sula y Tegucigalpa”.

El informe fue firmado por los miembros de la junta interventora de Invest-H.



La PGR argumentó que inclusive la Comisión Interventora de Invest-H manifestó que esos informes aún no son definitivos, porque están a la espera de la auditoría forense internacional.

En relación al rosario de pruebas que publicó EL HERALDO como parte de los informes levantados por Invest-H en los hospitales móviles, destacó que no los habían recibido y aún viéndolos no resultan suficientes para comenzar una demanda internacional en el caso.

“El incumplimientos del proveedor en dos de los siete hospitales móviles es información que a la fecha no ha sido recibida por PGR, siendo necesario aclarar que, aunque se remita esa información, no es prueba suficiente para sustentar una acción, por no ser un informe integral y definitivo de los siete hospitales, con todos sus hallazgos, incumplimientos y cuantificación de los mismos”, citaron.

VEA TAMBIÉN: Marco Bográn no siguió procedimiento correcto para usar millonarios fondos