Hospitales móviles: 22 daños detectados por la Junta Interventora de Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Incompletos y dañados, así llegaron los hospitales móviles a Honduras según un informe de la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). El documento detalla el rosario de incumplimientos realizados por la empresa Elmed Medical Systemas Inc representada por Axel López.



El "Informe por incumplimiento contractual en relación a la compra de los hospitales móviles" al que tuvo acceso EL HERALDO revela que ante la declaratoria de emergencia por la pandemia, Honduras contactó al proveedor y se hizo el pago del 100% de dos hospitales móviles de 91 camas de forma anticipada.



Luego se compró otro hospital de 91 camas, cuatros de 51 camas y siete platas de tratamiento de residuos médicos, más el montaje que fue pagado por anticipado en un 100% del valor de la orden de compra.



Sin embargo, Invest-H halló defectos, imprecisiones y daños en las unidades, así como los incumplimientos que la empresa dirigida por el guatemalteco ha incurrido.

A continuación el listado íntegro plasmado en el informe que la Junta Interventora envió a Axel López, con copia a la Procuraduría General de la República (PGR) para que iniciara acciones legales lo más rápido posible.

+Clic aquí para descargar el informe íntegro

Incumplimientos

1. La provisión de los ventiladores mecánicos para 2 hospitales móviles de 91 camas ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Estos ventiladores debieron ser 22 para San Pedro Sula y 22 para Tegucigalpa, para un total de 44 ventiladores.



2. Llegaron 44 máquinas de anestesia usadas, de las cuales 22 están en San Pedro Sula y 22 en Tegucigalpa, mismas que no fueron solicitadas.



3. No hubo personal técnico por parte del proveedor para el armado e instalación de todos los equipos y sistemas de los hospitales móviles. Este fue ofrecido por el proveedor para garantía de la instalación.



4. Falta de insumos para la instalación de equiós y sistemas:

-2 memorias USB que requieren las máquinas de rayos X para el hospital de Tegucigalpa, en total son 3, solo vino 1. Estas USB son llaves para acceder a los equipos.

-3 mangueras de la red de gases medicinales, 1 de oxígeno, 1 de vacío y 1 de aire medicinal en el área resucitación.

- Cables USB de 5 impresoras marca HP Laser 107 para el hospital móvil de Tegucigalpa

-34 manómetros

-1 lámpara UV para la planta de tratamiento de agua para el hospital móvil de Tegucigalpa.

LEA AQUÍ: Axel López exige 37.5 millones de lempiras por flete de los hospitales móviles



5. Falta de manuales técnicos y de usuarios de sistemas y equipos, que deben venir en español y/o inglés:

-Planta potabilizadora de agua

-Planta generadora de oxígeno

-Planta de gases medicinales

-Planta de desechos bio-infecciosos

-Sistema de aire acondicionado con filtros HEPA

-Manual de generadores

-Sistema eléctrico

-Estufa eléctrica

-Rayos X estacionario

-Ratos X portátiles

-Succionadores de secreciones

-Analizador de química (equipo de laboratorio)

-analizador de hematología (equipo de laboratorio)



6. Chalecos plomados y collarines, para todos los hospitales móviles se verificó en Tegucigalpa y SPS.



7. Falta una computadora (CPU, monitor y mouse) e impresoa para el equipo de química en el área de laboratorio, marca BIOBASE MODELO BK 200 mini.



8. El sistema de aire acondicionado presenta una deficiencia de diseño, debido a que el condesador no tiene la capacidad de enfriamiento de la sala, además la sala presenta problemas para que se cumpla el ciclo de presión negativa, la cual según norma hospitalaria debe ser de -10pa y según pruebas realizada en las salas presentan de -4 a -6pa, por lo tanto, las salas no cumplen con la estanqueidad necesaria para funcionar correctamente.



9. Dentro de los hospitales no se registran UPS sin embargo dentro del plano aparece reflejado la existencia de los mismos, dicho equipo eléctrico que es indispensable para un ininterrumpido fluido eléctrico dentro del hospital.



10. No se incluyeron repuestos u accesorios para el sistema eléctrico, sistema mecánico y biomédico.



11. Debido a un estudio termográfico se detectaron puntos calientes dentro de las entradas y salidas del transformador tipo pedestal, dando como resultado que debido al sobrecalentamiento existirán disparos continuos por sobrecarga, provocando pérdidas materiales en los equipos biomédicos y acordando la vida útil del mismo.



12. Dentro del regulador de voltaje principal de cada hospital no se incluyó pantalla de ajuste de tensión que nos permita ajustar el voltaje de salida del regulador de voltaje.



13. En el hospital de SPS se detectó que uno de los interruptores de la transferencia dual estaba en mal estado, por lo que se procedió a sustituirlo con el interruptor de la transferencia dual del hospital de Choluteca, para no detener la operatividad del mismo que ya estaba brindando la atención.



14. Las bobinas internas de uno de los interruptores principales de la transferencia dual estaban dañadas, por lo que se procedió a usar una de las bobina del hospital modular de Choluteca.



15. Los tiempos de la transferencia dual dentro de los hospitales modulares asciende a los 45 segundos, al no existir el UPS el hospital queda sin energía por 1 minuto, se solicita ajustar a menores tiempos dicha transferencia.



16. Los soportes de los generadores de Choluteca y de Santa Rosa venían en mal estado.

MIRE AQUÍ: Puntos claves en la trama de los hospitales móviles en Honduras



17. No vienen dentro del paquete de los alimentadores principales la sección de RX, planta de oxígeno en el hospital de Santa Rosa.



18. Falta de planos arquitectónicos, hidrosanitario y de red eléctrica de los hospitales móviles



19. En relación a la garantía de los equipos médicos, no médicos y sistemas, aún no se ha recibido por parte del proveedor.



20. Falta de planos arquitectónicos, hidrosanitarios y de red eléctrica de los hospitales móviles



21. En el hospital modular de Tegucigalpa se encontraron 5 atriles dañados, los tubos inferiores están con rajadura.



22. Se realizaron pruebas de la planta generadora de oxígeno para comprobar el funcionamiento y verificar la capacidad que tiene la misma para mantener la concentración de oxígeno y la presión de trabajo con una alta demanda, tomando en cuenta que el hospital tiene instalado 88 tomas de oxígeno.



Las pruebas consistieron en conectar ventiladores mecánicos a un flujo de 50lt/min y al 100% de la concentración. Al conectar 5 ventiladores se identificó que bajó la presión de 4.5 horas a 2.5 horas y la concentración de oxígeno bajó de 100% a 89% durante 13 horas de funcionamiento continuas, esto sucedió ya que se hicieron pruebas de transferencia con los generadores en este rango de horas.



Al haber corte de energía, la planta tarde 20 minutos en generar oxígeno nuevamente y reestablecer la energía, la planta no logra alcanzar los valores requeridos para continuar la terapia con la que se ha programado los ventiladores inicialmente.



También se hicieron pruebas con 10 y 20 ventiladores mecánicos, se identificó que disminuyó la presión y la concentración de oxígeno durante los primeros 30 minutos. Se concluye que la planta generadora de oxígeno no tiene la capacidad para trabajar con ventiladores mecánicos con alto flujo.