¡Estafados! PGR tiene pruebas para iniciar demanda por compra de hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras resultó estafada. El rosario de pruebas están en manos de la Procuraduría General de la República (PGR). ¿Qué esperan para demandar?

EL HERALDO accedió al “Informe por incumplimiento contractual en relación a la compra de los hospitales móviles”, que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) envió a Axel López, representante de Elmed Medical Systems, con copia a la PGR para que iniciara acciones legales lo más rápido posible.

En el documento firmado por los interventores el pasado 10 de enero de este año se detallan los incumplimientos y daños encontrados en los módulos hospitalarios hasta esa fecha “sin perjuicio que puedan ser ampliados a medida se vayan descubriendo más desperfectos”.

El nivel de estafa es tal que se incumplió con los 44 ventiladores mecánicos para los hospitales móviles de Tegucigalpa y San Pedro Sula y en su lugar vinieron “44 máquinas de anestesia usadas, mismas que no fueron solicitadas”.

El calvario sigue con la planta generadora de oxígeno, que no tiene la capacidad para trabajar con ventiladores mecánicos con alto flujo, sobrecalentamiento que ocasiona disparos por sobrecarga, por lo que se usan piezas del hospital de Choluteca para armar los demás. Se desglosa que faltan manómetros, hay fallas en el sistema de aire acondicionado, no se cumple la presión negativa, no hay planos arquitectónicos, no hay sistema eléctrico de respaldo, faltan computadoras, entre otros.

Elmed Medical Systems no solo incumplió con los tiempos de entrega, sino que una vez en el país los hospitales presentaron daños, desperfectos, falta de insumos y apoyo técnico, “al final ha entregado un producto que se aleja de las condiciones que ofreció y que por lo tanto dificulta su uso y puesta en marcha de forma correcta”, señala el documento.

1,147 millones de lempiras pagó Invest-H de manera anticipada por los hospitales

En el informe, la Junta Interventora de Invest-H mostró fundamentos legales nacionales e internacionales pues la institución “cumplió con su obligación del pago preciso (contenido en el artículo 53 de la convención) y pese a ello su compañía incumplió varias disposiciones del contrato, por lo que causó un daño y perjuicio a Invest-H en particular y al Estado de Honduras en general”.

Invest-H pagó de contado y de forma anticipada 1,147 millones de lempiras en dos transacciones por los hospitales.

El documento dejó claro que el guatemalteco, ex marine de Estados Unidos, Axel López, ha sido notificado de los problemas encontrados. “En reiteradas ocasiones, Invest-H le ha comunicado de forma progresiva los hallazgos en relación a los defectos, imprecisiones y daños que los hospitales han presentado, así como de los incumplimientos en los que ha incurrido su empresa”.

Pero Axel López no ha dado respuesta y eso se subraya en el informe obtenido por EL HERALDO. “No ha sido posible lograr una respuesta de su parte en la que indique de forma precisa cuáles serán las acciones que su empresa llevará a cabo para subsanar los daños y prejuicios y cumplir con lo pactado”.

A continuación EL HERALDO muestra el rosario de incumplimientos con los hospitales móviles.

1. La provisión de los ventiladores mecánicos para dos hospitales móviles de 91 camas ubicados en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Estos ventiladores debieron ser 22 para San Pedro Sula y 22 para Tegucigalpa, para un total de 44 ventiladores.

2. Llegaron 44 máquinas de anestesia usadas, de las cuales 22 están en San Pedro Sula y 22 en Tegucigalpa; mismas que no fueron solicitadas.

3. No hubo personal técnico por parte del proveedor para el armado e instalación de todos los equipos y sistemas de los hospitales móviles. Este fue ofrecido por el proveedor para garantía de la instalación.

4. Falta de insumos para la instalación de equipos y sistemas: Dos memorias USB que requieren las máquinas de rayos X para el hospital de Tegucigalpa, en total son tres, solo vino una, estas USB son llaves para acceder a los equipos. Tres mangueras de la red de gases medicinales, una de oxígeno, una de vacío, una de aire medicinal, en el área de resucitación. Cables USB de cinco impresoras marca HP Laser 107 para el hospital móvil de Tegucigalpa. 34 manómetros. Una lámpara UV para la planta de tratamiento de agua para el hospital móvil de Tegucigalpa.

5. Falta de manuales técnicos de usuario y de usuarios de sistema y equipos que deben venir en español e inglés. Planta potabilizadora de agua. Planta generadora de oxígeno. Planta de gases medicinales. Planta de desechos bio-infecciosos. Sistema de aire acondicionado con filtros HEPA. Manual de generadores. Sistema eléctrico. Estufa eléctrica. Rayos X estacionario. Rayos X portátiles. Succionadores de secreción. Analizador de química (equipo de laboratorio). Analizador de hematología (equipo de laboratorio).

6. Chalecos plomados y collarines para todos los hospitales móviles, se verificó en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

22 falencias específicas se han revelado hasta ahora en los hospitales móviles pero podrían ser muchas más.

7. Falta una computadora (CPU, monitor, mouse) e impresora para el equipo de química en el laboratorio marca Biobase, modelo BK 200 mini.

8. El sistema de aire acondicionado presenta una deficiencia de diseño debido a que el condensador no tiene la capacidad de enfriamiento de la sala, además la sala presenta problemas para que se cumpla el ciclo de presión negativa, la cual según norma hospitalaria debe ser de -10pa y según pruebas realizadas en las salas presentan resultados de -4pa a -6pa, por lo tanto, las salas no cumplen con la estanquidad necesaria para funcionar correctamente.

9. Dentro de los hospitales no se registraron UPS, sin embargo, dentro del plano aparece reflejado la existencia de los mismos, dicho equipo eléctrico que es indispensable para un ininterrumpido flujo eléctrico dentro del hospital.

10. No se incluyeron repuestos y accesorios para el sistema eléctrico, sistema mecánico y biomédico.

11. Debido a un estudio termográfico se detectaron puntos calientes dentro de las entradas y salidas del transformador tipo pedestal, dando como resultado que debido al sobrecalentamiento existirán disparos continuos por sobrecarga, provocando pérdidas materiales en los equipos biomédicos y acortando la vida útil del mismo.

12. Dentro del regulador de voltaje principal no se incluyó pantalla de ajuste de tensión que nos permita ajustar el voltaje de salida del regulador de voltaje.

13. En el hospital de San Pedro Sula se detectó que uno de los interruptores de la transferencia dual estaba en mal estado, por lo que se procedió a sustituirlo con el interruptor de la transferencia dual del hospital de Choluteca para no detener la operatividad del mismo, que ya estaba brindando atención.

14. Las bobinas internas de uno de los interruptores principales de la transferencia dual estaban dañadas, por lo que se procedió a usar una de las bobinas del hospital modular de Choluteca.

15. Los tiempos de transferencia dual dentro de los hospitales modulares asciende a los 45 segundos, al no existir el UPS el hospital queda sin energía por un minuto, se solicita ajustar a menores tiempos esa transferencia.

16. Los soportes de los generadores de Choluteca y Santa Rosa venían en mal estado.

17. No viene dentro del paquete de los alimentadores principales la sección de RX, planta de oxígeno en el Hospital de Santa Rosa.

18. Falta de planos arquitectónicos, hidrosanitario y red eléctrica de los hospitales móviles.

19. En relación con la garantía de los equipos médicos, no médicos y sistemas, aún no se ha recibido por parte del proveedor.

21. En el hospital móvil de Tegucigalpa se encontraron cinco atriles dañados, los tubos inferiores están con rajaduras.

22. Se realizaron pruebas de planta generadora de oxígeno para comprobar el funcionamiento y verificar la capacidad que tiene la misma para mantener la concentración de oxígeno y la presión de trabajo, con una alta demanda, tomando en cuenta que el hospital tiene 88 tomas de oxígeno, las pruebas consistieron en conectar ventiladores mecánicos a un flujo de 50 lt/min y al 100 por ciento de concentración de oxígeno. Al conectar cinco ventiladores se identificó que bajo la presión de 4.5 hares a 2.5 hares y la concentración de oxígeno bajó de 100% a 80% durante 13 horas de funcionamiento continuo, esto sucedió ya que se hicieron pruebas de transferencias con los generadores en este rango de horas. Al haber corte de energía la planta tarda 20 minutos en generar oxígeno nuevamente y restablecer la energía, la planta no logra alcanzar los valores requeridos para continuar la terapia con la que se ha programado los ventiladores inicialmente. También se hicieron pruebas con 10 y 20 ventiladores mecánicos, se identificó que se disminuyó la presión y la concentración de oxígeno durante los primeros 30 minutos. Se concluye que la planta generadora de oxígeno no tiene la capacidad para trabajar con ventiladores mecánicos con alto flujo.

Pero eso no es todo, EL HERALDO evidenció que sumado a lo anterior hay desperfectos que no permiten el funcionamiento de los hospitales, por lo que “pese a los esfuerzos de Invest-H de ponerlos en marcha se han enfrentado dificultades”.

El informe señala tres en específico.

1. Eléctrico: no hay sistema de respaldo ininterrumpido, existen varios puntos calientes de posibles fallas eléctricas por incremento de temperatura.

2. Climatización: no se cumple climatización para certificación, orificios en cielo falso, baja presión negativa, falta de prefiltros en la extracción del sistema y mini split alteran de forma negativa la circulación de las partículas, no hay monitor para medir presión negativa, mal sellado en la estructura de montaje de los filtros.

3. Biomédica: reducción de pureza de oxígeno, diseño de la sala de rayos X no cumple con la normativa, falta de señalización de la sala de rayos X, mala ubicación del autoclave y problemas de flujo, atriles en mal estado, falta de lavabos y limitaciones en el giro de acceso de camillas