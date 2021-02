Hospitalizan de emergencia a la abuela de Belinda

MADRID, ESPAÑA.- La madre de la cantante Belinda anunció que su mamá se encuentra en un estado delicado de salud, por lo que tuvo que se ingresada de emergencia en un hospital de España.



Según informó Belinda Schüll, madre de la famosa mexicana, su madre Juana Moreno, de 88 años, está delicada.



“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió en sus historias de Instagram.



Seguidamente publicó una imagen de ella tomando la mano de su madre y escribió: “La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. [...] No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar”.

Hasta el momento la novia de Cristian Nodal no se ha pronunciado al respecto de la salud de su "nana", como la llama de cariño.



A inicios del 2020, con la llegada de la pandemia, Beli ya había presentado la preocupación por el estado de salud de su abuela ya que tienen varios problemas respiratorios.



Se desconoce si con la noticia de su abuela, la famosa intérprete de "El Sapito" viajará hasta España para reecontrarse con su madre y darle apoyo a su "nana".