Colaborador de Yani Rosenthal da positivo a covid; aspirante está en cuarentena

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El precandidato presidencial por el Movimiento Yanista del Partido Liberal, Yani Rosenthal, confirmó la mañana de este domingo que se encuentra en cuarentena luego que uno de sus guardias diera positivo a covid-19.



"Un miembro de mi seguridad, cercano, dio positivo", contó el liberal. Además, posteó en su cuenta de Twitter que él ya se realizó la prueba y de manera preliminar salió negativo, pero seguirá en cuarentena unos días más.



"Quiero compartir con todos ustedes que como a muchos hondureños, el COVID se ha hecho presente en una persona de mi entorno y con quien he estado en contacto frecuente", inicia el mensaje el líder del movimiento Yanista.

Siguió diciendo que "atendiendo los protocolos, las medidas sanitarias, por sugerencia de los médicos y con un profundo sentido de responsabilidad he determinado aislarme hasta no tener una segunda prueba a pesar que ya me he realizado una y he salido negativo".



"Dado que preservar la salud de todos los hondureños es fundamental en nuestra agenda política, realizaremos algunas adecuaciones logísticas y reforzaremos las medidas sanitarias. Lo más importante es cuidarnos todos", aseguró.



Además, dijo que sus correligionarios estarán realizando los ajustes de la agenda de la campaña, ya que esta semana estaría realizando varios recorridos por barrios y colonias en la zona norte de Honduras.

