¿Rosalía participará en el show de medio tiempo del Super Bowl LV?

The Weeknd y Rosalía recientemente estrenaron Blinding Lights (Remix).

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-Hay fuertes rumores sobre la posible participación de Rosalía en el show de medio tiempo del Super Bowl LV, junto a The Weeknd, luego de algunas promociones del remix que realizaron juntos.



Sin embargo, fue el mismo The Weeknd quien aseguró que la española no estará en el escenario con él.

“He estado leyendo muchos rumores” en torno a los invitados especiales, pero dijo que “no apostaría por eso".



“No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales”, agregó.

The Weeknd es la estrella del show de medio tiempo y se espera que deje a todos boquiabiertos con su espectáculo, que contará con éxitos como “Heartless”, “Blinding Lights”, “In Your Eyes”, “Too Late”, entre otros.

