El artículo de Octavio Carvajal: ¡El "payaso" se pinta solo!

Cansa, por no decir que harta, oír absurdos y ridículos “discursos” de figuras (no todas) pedidas por narcotráfico o reales atracadores del fisco, mientras aquí, la Fiscalía no las toca ni en sueños y, en las iglesias, las indultan, violando con total descaro la palabra sacrosanta. Blasfemo el pícaro y blasfemo el predicador. Hechor y consentidor…al infierno los dos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace más de dos años, aún para las elecciones generales de 2017, era “normal” el ir y venir de helicópteros, llevando y trayendo a “héroes” vitoreados en sendos mítines. Hoy, en medio de pandemia, del efecto de huracanes y crisis económica, los filtros para “vigilar” el lavado de dinero en cruzadas parecen estériles. Si el circo es caro ¿quién financia a los “payasos”?

Pese a la corruptela, capturas, pedidos por narcotráfico y lavado de activos, aspirantes, los de adentro, deseosos de persistir o aquellos que luchan por entrar, no se irritan por nada ni frenan sus continuas citas en pequeños recintos cerrados o al aire libre alabándose entre sí, con pocos activistas. Salen excitados o contagiados por el coronavirus.

LEA TAMBIÉN: El artículo de Octavio Carvajal: ¡Entréguense!

Demonios

Está probado que la codicia del político no tiene fines ni conoce, al menos eso intuimos, la vergüenza, reñida y alabada, como siempre, por los de abajo que sirven de grada para subirlos a podios, hacerlos “grandes” y verlos “sagrados”, pero manchados por el libertinaje que atonta a su mayoría, chusca e imperdonablemente bendecida por la feligresía.

Cansa, por no decir que harta, oír absurdos y ridículos “discursos” de figuras (no todas) pedidas por narcotráfico o reales atracadores del fisco, mientras aquí, la Fiscalía no las toca ni en sueños y, en las iglesias, las indultan, violando con total descaro la palabra sacrosanta. Blasfemo el pícaro y blasfemo el predicador. Hechor y consentidor…al infierno los dos.

Ahí andan todos (as) en manada, con total frescura, sin ápice culpas, pidiendo votos. “Vota por mí y legislaré por ti”. Quién creerá o caerá nuevamente en discursos tan trillados, incoloros si ustedes son puchos de mente, pero largos de uña. Si andan en campaña ¿ya vieron el estado de varias “carreteras” del país? Están de herradura y ustedes son caras duras.

Charrudos

A estas alturas, unos aspirantes, incluidas damas, tienen la osadía de meterse sombrero para aparentar que son, igual que los de tierra adentro, campesinos, trabajadores incansables de sol a sol, sanos hasta de mente o, ¿nos ven tan montunos? para pensar que ese capote es sinónimo de humildad, de decoro, si casi todos andan un gorro de pus.

Nada mal les haría a otros, retirarse no solo por su cloaca, sino porque llevan hasta cuatro periodos, de uno y otro partido, chupando del erario y, más ahora, a la que muchos llaman dictadura y le clavaron su dentadura. La verdad siempre será la verdad. A unos o a muchos les herirá sus entrañas estas letras, pero esta vez hagan una excepción y lárguense de una vez, no son necesarios (as).

ADEMÁS: El artículo de Octavio Carvajal: Duchos pero tontos

Bájense de sus nubes, boten su maldito ego, tengan un poquito de pena y den chance a nuevas crías con seso. Ah, por favor, si no es mucha la molestia, ya no metan ni camuflen en planillas prostituidas, pagadas o pintadas, a sus nietos, amantes, esposas, primos y a sus queridas primas que siempre se arriman. La estupidez debe finalizar o acabará con todos.

Decir estupidez es porque vemos que aquí no tiene límites. Estúpido el político y estúpido el elector que sigue encariñado y encaramado en pestes, fósiles o galanes que son puro cuento, un dolor de cabeza en sus cargos, ya sea por inútiles, barzones o por muy ladrones. Los tiempos son otros, duros para las grandes mayorías y, los de arriba, deben meditar su mal paso.

Hedor

Una dama de alcurnia nos dijo que era urgente cambiar el color del gobierno, pero el lavado o mutación debe ser general, donde ya no robe el ingeniero, el doctor, el sindicalista, el obrero…y que el simple poblador no sea juzgado y exhibido por robarse una gallina en cierta prensa ricacha que grita decoro y su patio está lleno de picardías urdidas con el sistema del corrupto.

El problema, igual radica, en una sociedad repleta de prejuicios, que riñe la pudrición de unos (por colores o tripas) y, a escondidas o en público, ensalza a otros igual o peor de forajidos que a toda costa buscan codiciosamente el poder de la nación. altercan la movida en una autopista mal construida, repleta de tajadas para unos y otros sabiendo que todos hacen la misma travesura.

VEA: ¡Diabluras de hermanas!

Los parásitos estatales, aunque no mueren fácilmente, tampoco son eternos. El payaso se pinta solo y tiene su huella. Nadie puede lanzar la primera piedra pues cuando se tiene techo de vidrio solo Dios lo rompe a su tiempo. El colorete se cae tarde o temprano.

Vetusto

Un cacho, protegido toda su vida de poderosos financieros, anda con bordón pidiendo el voto. Se cansa por todo, menos de mamar el fisco.

Pus

Un dirigente de Libre exige la caída de la “dictadura” y un chorro de sus adeptos y parientes la componen con jugosos sueldos. ¿Y no que no?

Colores

“Tito” Mejía, que jura ser de una sola pieza, estuvo con “Mel”, luego con Nasralla, después se lanzó solo y hoy está con Yani. Ya ni se acuerda.

Guaridas

Los cachurecos andan de rincón en rincón pidiendo el voto para las primarias. De repente, podrían quedar arrinconados y muy alborotados.

Loca

Una diputada catracha, parecida a una “guanaca”, sale muy bonita en afiches; ya en vivo no tiene color ni forma. Quedó sobada la muchacha.

Bárbaro

Un aspirante a congresista por Libre, grabó fotografías suyas cuando tenía 38 años. Se robó más de la mitad de sus años para pedir el voto.

LEA: El artículo de Octavio Carvajal: La cruz del narcotráfico

Piedras

No cabe duda que buen grupo de políticos volverá a colarse en altos cargos públicos; otros desistieron y a unos cuantos los mandaron al carajo.