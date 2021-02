Lyn May confiesa que desenterró a su esposo muerto para acostarse con él

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO- La vedette Lyn May ha estado rodeada de escándalos desde hace mucho tiempo, algunos han surgido por su apariencia física y sus múltiples cirugías y otros por su estilo de vida. Ahora una de sus más recientes revelaciones le ha valido innumerables críticas.



La actriz recordó algunas de sus relaciones amorosas durante una entrevista en el programa "El minuto que cambió mi destino", dirigido por Gustavo Adolfo Infante, ahí habló sobre los bonitos recuerdos con varios hombres de la farándula mexicana pero sobre todo con el que fue su esposo.

VEA: Parece la hija de Chucky": El comentario de Martha Higareda sobre la hija de Aislinn Derbez



Lyn May le dijo al periodista que en 2008, tras la muerte de su segunda pareja y el que fue su único esposo legítimo por la iglesia, entró en una profunda tristeza que le impedía superar su partida, por lo que decidió desenterrar su cuerpo.



"¿Lo desenterraste cuando murió?", le preguntó Infante, "Sí... Lo desenterré, dormía con él", respondió la artista.



Según confió, se trató de los restos del empresario Antonio Chi, con quien tuvo una relación de 25 años. "Era mi pareja, yo viví 25 años con él. Fue un matrimonio de 25 años y no lo quería dejar ir. Lo quería", confió.

ADEMÁS: El disparo que frustró el sueño de Daddy Yankee

El proceso de soltar

Lyn May dijo que su madre fue quien la ayudó a entender que su actitud no era la correcta, pues le insistía en que no dejaba descansar al difunto.



"Lo tenía siempre en mi cama y mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía 'no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar'. Hasta que un día me convenció", aseguró May.

VEA TAMBIÉN: Madison LeCroy, la despampanante rubia con la que le habrían sido infiel a Jennifer López