"Lamento no prometerles más de esto": El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo en su cumpleaños

LISBOA, PORTUGAL.- Este viernes celebró su cumpleaños número 36 el futbolista Cristiano Ronaldo, famoso delantero que le ha dado glorias a varios equipos dentro y fuera de su país.



"CR7", como se le conoce popularmente, festejó el aniversario de su natalicio con su familia, integrada por su esposa Georgina y sus hijos.



Además, se tomó el tiempo de compartir con sus seguidores de Instagram una fotografía familiar tomada minutos antes de que todos procedieran a devorar su pastel.

En la publicación el portugués escribió un mensaje que detallaba en retrospectiva lo que significa para él llegar a esa edad, pues asegura que aunque "parece que todo fue ayer" ha pasado por mucho, llenando su "viaje de aventuras e historias para recordar".



"Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol ... ¡El tiempo vuela! De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turim, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo ... He dado todo lo que pude, nunca me contuve y siempre he intentado ofrecer la mejor versión posible de mí. A cambio, me diste tu amor y admiración, tu presencia y tu apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ti", escribió el ganador de múltiples reconocimientos en el fútbol.

Cerca del fin

Sin embargo, llegar a los 36 años no solo significa una amplia carrera, sino también los últimos años de ella, pues la mayoría de jugadores de fútbol se retiran cerca de los 37 o 40 años, situación que genera preocupación y tristeza entre sus seguidores.



"Mientras celebro mi 36 cumpleaños y mi vigésimo como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerte, es que mientras continúe, ¡nunca recibirás menos del 100% de mí!", continuó detallando el futbolista.



Finalmente, aprovechó para dar las gracias a quienes le admiran, le siguen y le envían mensajes de apoyo, pues aseguró que todos tienen un lugar especial en su corazón.

