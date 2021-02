Alejandro Fernández sobre convertirse en abuelo: ansío la hora de poder verla

GUADALAJARA, MÉXICO.- El cantante mexicano Alejandro Fernández reaccionó en sus redes sociales luego de que su hija Camila anunciara que está en la dulce espera de una niña que nacerá en el próximo abril.



"El Potrillo" aprovechó el anunció y dedicó un emotivo mensaje sobre lo feliz y orgulloso que se siente por la llegada de la pequeña a este mundo.



"Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo.



Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción.

No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano.



Felicidades Camila! Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino".

Los rumores de un posible embarazo de Camila comenzaron luego que decidiera casarse de forma repentina tras un corto noviazgo con Francisco Barba.



La también cantante confesó que había mantenido oculto su embarazo porque había presentado serias complicaciones que podían provocar que su bebé no llegara a este mundo.