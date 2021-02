Supervisor dice que EEH no logró meta de 150,000 lecturas promedios en 2020

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los consumos promedios son otro de los constantes reclamos de los abonados de la ENEE en contra de la Empresa Energía Honduras (EEH).

Para reducir el número de quejas por los crecientes casos, el gobierno de Honduras estableció una cifra de 150,000 lecturas promedios al cierre de año.

No obstante, el supervisor del contrato de EEH, o sea la canadiense Manitoba Hydro International (MHI), en su informe mensual número 47 del 27 de enero de 2021, revela que el número de casos observó un crecimiento interanual a diciembre de 2020.

Un ejemplo de lo anterior es que a diciembre de 2019 se reportaron 152,671 casos, sin embargo, al cierre del año anterior subieron a 233,133.

El crecimiento interanual fue de 80,462 casos.

En valores porcentuales el resultado fue de 8.2% a diciembre de 2019 (1,872,782 abonados), menor que el 12.2% de diciembre de 2020 (1,910,572 usuarios), según el análisis realizado por Manitoba Hydro.

De los 233,133 casos de diciembre del año anterior, se registraron 30,173 promedios por secuelas de los huracanes Eta y Iota ocurridos en noviembre de 2020 y 202,960 promedios asociados a la lectura.

Comportamiento

Hasta febrero de 2020, se hacía un seguimiento a los clientes promediados (sin lectura real ni estimados), dice MHI.

Sin embargo, durante el periodo de pandemia, y acrecentado por el periodo de huracanes, EEH incrementó la cantidad de promediados por fuerza mayor y caso fortuito.

El argumento de la Empresa Energía Honduras es que producto de la situación de emergencia nacional debido al covid-19 y los huracanes se han presentado inconvenientes para leer y hacer los desplazamientos, así como toques de queda y bloqueos en las entradas a los sitios de lectura, además de bloqueo de carreteras principales y rutas sin acceso.

Agrega que las localidades donde no fue posible ingresar a tomar lectura se facturó el suministro bajo promedios por patrones de consumo, en estos casos identificados como fuerza mayor y caso fortuito, y otros casos también promediados independiente de la fuerza mayor.

Esas situaciones descritas anteriormente se reflejaron en los resultados de marzo de 2020 cuando la cantidad de lecturas promedios se disparó a 831,691, bajando a 479,144 en abril y 242,861 en mayo.

El sector de San Pedro Sula acumula el mayor volumen histórico de promedios aplicados a nivel nacional con 80,226 casos a diciembre del año anterior.

Tegucigalpa tiene 36,112 consumos promedios, seguido de Santa Rosa con 19,701 casos, Comayagua con 17,715, Choluteca con 15,426, Santa Cruz de Yojoa con 14,691 y El Progreso con 13,920.

Con la lectura real, posterior al periodo de fuerza mayor, será posible regularizar los consumos efectivos que los usuarios han usado en sus suministros. La EEH dijo que a la mayoría de los usuarios afectados por fuerza mayor, no se les dio impreso la boleta de noviembre de 2020, situación que se ha coordinado con ENEE para no provocar alarmas de consumos que no corresponden a la realidad (con lectura real).

