El disparo que frustró el sueño de Daddy Yankee

SAN JUAN, PUERTO RICO.- ¿Te imaginarías a Daddy Yankee haciendo algo más que no fuera cantar reguetón? La realidad es que este no era el verdadero sueño que el famoso puertorriqueño quería para su vida.



Aunque siempre estuvo involucrado en la música y su papá era un percusionista de salsa, ser un conocido cantante no era su verdadero sueño. "El Cangri" quería convertirse en un famoso jugador de Béisbol.



Ramón Ayala Rodríguez soñaba con llegar a las grandes ligas y de hecho se dice que tenía el talento para lograrlo, pero estar en el momento y el lugar equivocado le truncó sus sueños.



Por años, Yankee vivió en uno de los barrios más peligrosos de San Juan, Puerto Rico, pero a diferencia de otros de sus amigos, él logró salir del crimen gracias a su gusto por la música y al deporte.

Según comentó el mismo reguetonero durante una entrevista, una bala perdida le perforó la pierna y afectó su cadera cuando un sicario lo confundió con otra persona. Yankee confesó que el único que le ayudó fue un drogadicto.



La bala que recibió de una AK-47 le dañó tanto la pierna que ya no pudo volver a tomar el bate y la pelota para convertirse en un famoso jugador de béisbol.



Al final este episodio marcó su vida y lo llevó a ver la música como un recurso para salir adelante.



Yankee comenzó su carrera musical vendiendo sus temas en la calle, sin embargo, gracias a su perseverancia ahora es una de las figuras más exitosas en el género urbano.

