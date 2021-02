Natasha Dupeyrón fue víctima de abuso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz Natasha Dupeyrón habló por primera vez sobre el abuso que sufrió hace un par de años, sin revelar detalles del ataque.



Fue a través de una publicación en Instagram que la famosa mexicana confesó que su catarsis le llegó al grabar un tema musical que hacía referencia a la violencia de género.



La también cantante confesó que la habían invitado a colaborar en una tema feminista, pero le dio "flojera" porque no quería estudiar la canción ya que le producía un sentimiento extraño.



“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo... me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo”, dijo mientras se le veía acongojada.

“La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando”, narró Dupeyrón.



Inmediatamente agregó: “Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil. Ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo, porque si tú estás viendo y quieres hablar, pero tampoco sabes cómo es todo a su debido tiempo porque es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir ‘esta soy yo y lo que viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta’. Porque no es fácil”



“No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo”, afirmó.



Asimismo, agradeció a las mujeres que no temen y poco a poco van alzando su voz para denunciar los casos de abuso, así como lo hizo la youtuber Nath Campos y la también actriz Daniela Luján.