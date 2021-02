Reanudan búsqueda de Enoc Pérez, el niño desaparecido tras triple crimen en Tela

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- Las autoridades hondureñas reanudaron este de febrero la búsqueda de Enoc Misael Pérez Chinchilla, el niño que fue raptado el 2 de diciembre de 2019 en el barrio Campo Elvir de Tela, Atlántida, en el Caribe de Honduras, tras el asesinato de su abuelo, tío y niñera.



Al menos 50 policías, un equipo del Cuerpo de Bomberos y otras entidades de socorro se unieron para reactivar el rastreo del menor en una zona montañosa cercana a la colonia Grandt.

VEA: Caso Enoc Chinchilla: Meses de calvario sin respuesta para su familia



"Sé que muchas personas dirán que aburro, pero les diré que he visto muchos casos que gracias a que se comparten son encontrados sus seres queridos y yo como madre no pierdo la esperanza de volver a mirar a mi hijo Enoc Misael Pérez Chinchilla", escribió en sus redes sociales Karina Chinchilla, madre del menor.



Y agregó que "en algún lugar del mundo sé que está deseando que lo encontremos, por favor ayúdenme a compartir sus fotos. Este caso es muy duro, más cuando no se cuenta con el respaldo de las autoridades, es como luchar contra la corriente, pero sé que mi Dios nos ayuda y cuida de él".

Larga espera

Hace 14 meses, hombres armados asesinaron a Rubilio Arturo Pérez (50), abuelo de Enoc, a su tío Israel Ramos (42) y Cindy Xiomara Castro (21), su niñera, cuyo cuerpo apareció días después en una zona cercana.

ADEMÁS: Madre de Enoc: En Honduras, "un día más de búsqueda les da igual, a mí no"



En junio de 2020, la Policía Nacional capturó a Bayron Humberto Meléndez, quien según los entes de seguridad era uno de los principales sospechoso en el crimen del menor, sin embargo, mientras continuaban con las investigaciones, Meléndez fue hallado muerto el 12 de diciembre en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.



Mientras que en diciembre de 2020, Juan José (28) y Leonel Nuñez Murcia (20), hermanos, fueron arrestados en Protección, Santa Bárbara, por estar vinculados al triple crimen y el secuestro del niño.



Los hermanos Murcia, quienes serían parte de una banda delictiva conocida como Los Pesperos, fueron aprehendidos luego de labores de vigilancia, seguimiento y persecución por parte de las autoridades. Al momento de su detención les decomisaron como evidencia un teléfono celular marca Blu, colores negro y azul.

LE PUEDE INTERESAR: Crímenes atroces contra niños: Los 10 casos más estremecedores en Honduras