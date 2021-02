Fuad Abufele: "Que me venga a decir algún ejecutivo de HCH en la cara si es cierto"

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días para iniciar el Clausura, el dirigente de sangre aurinegra Fuad Abufele le recordó a la afición catedrática a través de EL HERALDO que siempre que llega un técnico mexicano la Realeza se convierte en campeón.

El Potro Raúl Gutiérrez deberá empezar a demostrar de qué está hecho cuando el 16 de este mes enfrente al bicampeón Olimpia en el clásico moderno.

¿Cuéntenos, Fuad, de quién fue la idea de traer al Potro, quién fue la primera persona que lo propuso?

Todo lo que ha sucedido en el Real España es producto de un proyecto planificado que se tiene en la organización. Hace un año se viene manejando la idea de incorporar una persona capacitada en la dirección técnica del equipo, como los grandes clubes a nivel mundial.



¿Fue difícil convencerlo?

Obviamente, él tuvo que bajar un poco sus pretensiones económicas. Raúl Gutiérrez no está fuera de nuestro presupuesto, no hemos cometido irresponsabilidades; entendió que era una oportunidad buena para retomar el fútbol y se adaptó a nuestro presupuesto.

¿Qué le han pedido?

Su trabajo siempre será buscar el campeonato y luego queremos llegar lo más lejos posible a nivel centroamericano si logramos el título nacional.

Se ha traído extranjeros para que hagan diferencias, un defensa que ha jugado en Europa como Franco Flores y Omar Rosas, que jugó en Veracruz.



¿A qué delantero se parece el mexicano Rosas?

Para mí se parece a Omar Salazar, solo que con un poco más de tiro a media distancia y que es zurdo. Esa es la diferencia pero de ahí aguanta bien la marca de los centrales, se puede escapar de la marca fácilmente y creo que por ahí puede parecerse al Oso.



¿Y la idea de traer de vuelta al Sheriff Javier Delgado ahora como director deportivo de quién fue?

Se formó un comité ejecutivo entre varios empresarios de la ciudad que forman parte de la institución y que ayudan a tomar decisiones. Hablamos con personas conocidas en Costa Rica para que nos recomendaran quién debería ser el mejor director deportivo para Honduras y ellos pusieron a Javier. Seguimos sus indicaciones.



Inicia un nuevo proceso. ¿Cree que va para largo plazo o será otro más inconcluso?

Uno quisiera que los proyectos funcionen siempre y la palabra clave es la tolerancia para aguantar las embestidas cuando no se den los resultados.

Ya han tenido varios mexicanos, ¿les gusta esa escuela, no es así?

Siempre que viene un mexicano nos hace campeón, esa es una premisa clara del España.



¿Qué posiciones falta por reforzar en la plantilla?

Solo la del centrodelantero, estamos en su búsqueda y la próxima semana tendremos que tenerlo ya con nosotros.



¿Es cierto que Alejandro Reyes se los dio el Olimpia a cambio de que siguieran con la compañía Televicentro?

Negativo, sencillamente fue por las buenas relaciones de camaradería y transparencia que existen en los proyectos que juntos desarrollamos, como la Copa Premier; no está fuera de nuestro presupuesto, teníamos que cubrir una posición dejada por Iván López y creo que en esa operación salimos adelante porque conseguimos un jugador siete años menor y con un gran potencial por delante que puede ser exportado.



¿Han tenido pláticas con la televisora HCH?

Negativo. Que me venga a decir algún ejecutivo de HCH en la cara si es cierto. Nosotros respetamos a Televicentro, inclusive en enero renovamos por muchos años más y estamos contentos con la negociación.

HCH representa mucho para la ciudadanía hondureña, nos agrada que quisieran que estuviéramos ahí pero tenemos que respetar a Televicentro.



¿Ramiro Rocca sigue en los planes, vendrá después de que Municipal termine de jugar la final en Guatemala?

Se ha estado en pláticas con él, obviamente pidió tranquilidad porque estaba en esa etapa de la final que es esta semana; mientras no termine esta etapa nos dijo que no podía darnos la respuesta. Rocca está entre los candidatos y otros más.



¿Motagua y España se están armando para amargarle el tricampeonato a Olimpia?

No sé si Motagua podría decir eso, son jugadores que vienen de Real de Minas, un equipo pequeño. Ojalá que puedan suplir la salida de monstruos como Rubilio Castillo, Félix Crisanto, Wilmer Crisanto... ellos hicieron muy grande a Motagua.

Diego Vazquez y Héctor Vargas son los mejores técnicos de Honduras en los últimos años y he aprendido que los jugadores cuando vienen de equipos pequeños cuesta sacarlos de esa mentalidad de cuadro chico.



¿Fue justo campeón el León de Pedro Troglio?

Creo que sí, hizo las cosas bien, aguantó la embestida, aunque no le salieron las cosas a nivel internacional. Con un equipo que tiene tres jugadores por puesto es más fácil manejar los campeonatos... han hecho las cosas bien y están para grandes cosas a nivel de Concacaf.



¿Ya es hora que la Máquina vuelva a retomar el protagonismo de antes?

Sí, trabajamos para eso, tenemos una base y una estructura de jugadores muy buena.

Real España tiene ventajas competitivas sobre algunos equipos: su propio centro de entrenamiento, instalaciones de acondicionamiento como gimnasio, área de recuperación, enfermería. Buscamos tener un nivel certificado y esperamos que todo

salga bien en este campeonato.



¿Mario Martínez es el capitán que debe guiar en el campo a la Máquina del Potro?

La capitanía se gana, no se da. A ver el profesor Raúl Gutiérrez a quién escoge con base en lo demostrado en los entrenamientos y los amistosos... la capitanía se la tienen que ganar ante los ojos del Potro.



¿Y el argentino Turu Flores será el cacique que espera la afición?

Esperamos que recupere el lugar Allans Vargas, quien ha estado solo manejando esa zaga central: con la incorporación de Franco Flores más Júnior García habrá cinco jugadores para que puedan rotar en dos posiciones.



Qué debut se les viene, ¿no? Ante Olimpia...

Me alegra por la televisora que invierte en nosotros: el partido será el más visto de las vueltas regulares del campeonato, como fue el juego pasado de inauguración del Apertura; eso nos ayuda, es un partido que tiene contento al profesor Raúl porque nos probará de qué estamos hechos...



¿Ya tienen fecha y Estadio para ese partido?

Será en el Morazán, creo que miércoles o jueves de la semana que se inaugura el campeonato a las 5:00 PM.



También deben acabar con la paternidad de Marathón y Héctor Vargas, ¿eh? Otra materia pendiente.

No, nosotros históricamente le ganamos la serie a Marathón y no andamos recalcando, es parte deportiva; En los ochenta y noventa el Marathón ni aparecía pero a la hora de la hora son 11 contra 11 y uno tiene que saber de qué está hecho.



¿Ya le tienen apartado un puesto a Bryan Róchez, quien dijo que se quiere retirar en la Máquina?

Él cuando quiera. Se le han hecho varias propuestas para que venga pero creo que no es el momento idóneo, él tiene que seguir en Europa.